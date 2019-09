Rozmowa z Mariuszem Kowalewskim, byłym dziennikarzem TVP, o tym, kto na kogo szukał haka, za kim wysyłano reporterów i drony.

PIOTR PYTLAKOWSKI: – Znamy się sporo lat i powiem ci szczerze, zdziwiłem się, kiedy w 2016 r. usłyszałem, że idziesz do telewizji publicznej.

MARIUSZ KOWALEWSKI: – Tak, wiem. Kiedy inni stamtąd odchodzili, to ja akurat przyszedłem. To dzisiaj źle wygląda. Ale tak naprawdę zatrudnili mnie, abym pisał newsy na portalu TVP Info. I początkowo wszystko było w porządku. Nie pisałem propagandówek politycznych, ale informacje, i robiłem to rzetelnie, tak jak wcześniej teksty dla „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” czy tygodnika „Wprost”.