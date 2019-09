Pegasus – więcej niż inwigilacja

Wbrew powszechnej opinii opisywany w reportażu „Czarno na białym” (TVN24) system Pegasus służy do czegoś więcej niż tylko inwigilacji. To cybernetyczna broń, oficjalnie stworzona do walki z terrorystami, która w różnych krajach stała się narzędziem do rozprawy z opozycjonistami. Za pośrednictwem Pegasusa saudyjskie służby tropiły dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, zamordowanego później przez nie w Stambule. Wiele wskazuje też na to, że od pewnego czasu dysponuje nim CBA – kierowane przez Ernesta Bejdę, jednego z najbardziej zaufanych ludzi koordynatora ds.