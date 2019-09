Prosta droga prowadzi od honoru, poprzez honorność, do pychy i śmieszności.

Iluż to polityków mówi raz jedno, raz drugie, robiąc sobie z gąb cholewy! Iluż to przenosi się do konkurencji, na której jeszcze kilka miesięcy wcześniej wieszali psy! Nie mają wstydu? Nie zależy im na dobrym imieniu? A może przyjmują, że wprawdzie honor można stracić, lecz można i odzyskać – byleby ktoś go zwrócił?

Powiada się, że tylko krowy nie zmieniają zdania. W polityce mniej jednak o poglądy chodzi, a bardziej o identyfikację kulturową. Poglądy każdy ma takie, jakie złapie.