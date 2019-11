Czy w Polsce panują żydożercy? – zaprzeczam, panować nie panują, ale antysemici się trafiają, wystarczy zajrzeć do sieci albo poczytać „Gazetę Warszawską”.

Już wiem, co to znaczy mieć kłopot z „krótką pamięcią”. Wszedłem do pokoju, spojrzałem na ekran telewizora, a tam dwie znajome postaci, których nazwisk w żaden sposób nie mogłem sobie przypomnieć. Wiedziałem, że ona to znana dziennikarka TVN 24, którą oglądałem milion razy, a on to niezłomny opozycjonista z Wrocławia, częsty gość „Faktów”, ale nazwisk nie mogłem przywołać z pamięci. Cóż za męczące uczucie! Dopiero nazajutrz, w trakcie golenia, zawołałem ni z tego, ni z owego: „Justyna Pochanke i Władysław Frasyniuk!