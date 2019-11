Jak kreuje się narodowe mity

Rozmowa z prof. Pawłem Kowalem, historykiem i politykiem, o polskiej historii i tym, jak ją dzisiaj opowiadamy.

„Po otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego doszło do fenomenu znanego szeroko na świecie, czyli boomu muzealnego”.

ŁUKASZ LIPIŃSKI: – 11 listopada szuka wciąż miejsca w polskiej mitologii. Nie do końca wiemy, jak to święto obchodzić, ostatnio rocznica odzyskania niepodległości została uprowadzona przez skrajną prawicę.

PAWEŁ KOWAL: – Datę, od której zaczęła się niepodległość, wybiera się wiele lat po jej odzyskaniu. Ta upamiętnia przyjazd do Warszawy Józefa Piłsudskiego, czyli jest związana z legendą jednego środowiska politycznego. Została przyjęta w 1937 r., gdy kult Marszałka już był zaawansowany i chroniony prawem!