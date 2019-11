Tusk: polityk niewybieralny

Donald Tusk stał się niewybieralnym pomnikiem swojej epoki. Kimś, kto „powinien być prezydentem”, ale właśnie dlatego nim nie będzie. A Jarosław Kaczyński – choćby pośrednio – jest wciąż do władzy wybieralny. Jak do tego doszło?

Nie ma dzisiaj innego niż Tusk polityka, który by tak wyraziście reprezentował idee konstytucyjne i ustrojowe, także geopolityczne, których dokładnie nie znosi rządząca prawica. Fakt, że stał się postacią formatu europejskiego (właśnie został wybrany na szefa frakcji EPP w Parlamencie Europejskim), stanowił spektakularną przeciwwagę dla Andrzeja Dudy. To, że do pojedynku między nimi nie może dojść, pokazuje, jak dalece zmieniła się Polska. I jak to w sumie chyba zaskoczyło Tuska. Bruksela miała być przecież etapem tej imponującej kariery, jednak nie jej końcem.