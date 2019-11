Centrum bajki

Nie odpowiada mi stawianie na piedestał heroiczno-martyrologicznej wizji historii, w której Polacy mają już być nie tylko bohaterami, ale nawet ofiarą mają być największą i jeszcze być z tego dumni.

Prowadzimy godnościową politykę historyczną – powiedział premier w exposé. Co to takiego „godnościowa polityka historyczna” – i czym to się je? Czyżby chodziło o takie prostactwo, że my jesteśmy bardziej godni niż inni? Sięgnijmy do autorytetów.

Najpierw fragmenty listu prof. Piotra Glińskiego do tygodnika „Do Rzeczy” (18 XI 2019 r.). Potem fragmenty wystąpienia prof. Marcina Kuli z okazji wyboru (moje gratulacje!) na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności (PAU, 19 IX 2019 r.