Z życia sfer

Skromna wiedza prawnicza wyniesiona ze studiów i aplikacji przez sędzię Przyłębską jest tak nieskażona żadnym piętnem, że umożliwiła jej nawet zostanie prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

Na Marszu Tysiąca Tóg pojawił się tłum sędziów, co specjalnie nie zdziwiło posła PiS Marka Suskiego. Według niego tak duża liczba sędziów protestujących przeciwko ustawie „kagańcowej” wynika z faktu, że „to środowisko się replikowało”, na skutek czego mimo upadku PRL powstawały coraz to nowe kopie sędziów peerelowskich, następnie kopie tych kopii, a nawet – choć może trudno to sobie wyobrazić, nie będąc posłem Suskim – kopie kopii tamtych kopii. Proceder trwa od lat, nie pomagają karne przeniesienia, degradacje, hejt ze strony TVP ani rekwirowanie tóg.