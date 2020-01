Pakt Drugiej Tury – wyzwanie dla opozycji

Opozycyjny pakt drugiej tury w wyborach prezydenckich nie daje gwarancji zwycięstwa. Jednak brak takiego porozumienia zmniejsza szanse „nie-Dudy” do minimum. Nie ma pilniejszej sprawy dla liderów opozycji, w tym wkrótce nowego szefa PO, niż wynegocjowanie takiego sojuszu.

Wszyscy jakkolwiek liczący się pretendenci są już znani. W sondażowych notowaniach pierwszej tury Andrzejowi Dudzie do bezwzględnej większości brakuje tylko kilku procent. W przypadku drugiej tury powtarza się wynik, w którym urzędujący prezydent ma ok. 54 proc. poparcia, a najbardziej prawdopodobny kontrkandydat Małgorzata Kidawa-Błońska ok. 46 proc. Ocenia się, że to dla niej niezły punkt startu, biorąc pod uwagę sytuację z 2015 r., kiedy przewaga Bronisława Komorowskiego nad Dudą była znacznie większa, a w toku kampanii topniała z każdym dniem.