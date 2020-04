Prof. Agnieszka Golec de Zavala o tym, jak wirus zmienia nasze postawy

Prof. Agnieszka Golec de Zavala z Uniwersytetu Londyńskiego i poznańskiej SWPS o polskim narcyzmie grupowym i o tym, jak pandemia zmienia postawy polityczne i społeczne.

Goldsmiths, University of London

JACEK ŻAKOWSKI: – Czy pandemia nas zmienia?

PROF. AGNIESZKA GOLEC DE ZAVALA: – Zmienia nas jako jednostki i jako społeczeństwo.

Panią zmienia?

Myślę, że z powodu pandemii zawaliłam dość ważną rozmowę.

Bo?

Bardziej wprost mówię, co myślę, słabiej się pilnuję i mniej ważę słowa. W Anglii jeszcze więcej niż w Polsce mówi się między wierszami. Kiedyś to lubiłam. Teraz tracę do tego cierpliwość.

Słuchając debat, mam wrażenie, że wiele osób straciło cierpliwość.