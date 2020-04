Nasza Australia, polska Notre Dame

O katastrofalnych skutkach trwającego tydzień pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym wiadomo już dużo i należy oczekiwać kolejnych kiepskich wiadomości. Napłyną, gdy przyrodnicy przyjrzą się bliżej pogorzelisku. Wypalanie traw skończyło się spaleniem kilku tysięcy hektarów łąk, turzycowisk i lasów. Niewykluczone, że gdzieniegdzie tli się także torf, co by oznaczało, że zaczął się „podziemny” pożar przesuszonych bagien, koszmarnie trudny do ugaszenia.

Ogień dotknął najbardziej zmieniony przez ludzi fragment parku, ale mimo prowadzonej tam od czasów zaborów melioracji i wielowiekowej działalności rolniczej, to wciąż skarb.