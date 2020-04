Co zrobi Gowin

Do 7 maja Jarosław Gowin będzie uchodził za wielkiego rozgrywającego polskiej polityki. Czy zachowa swój status po tym terminie?

Żyjemy w niepewnych czasach, ale wiele wskazuje na to, że Senat 6 maja odeśle do Sejmu albo przerobioną wersję ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, albo swoje do niej weto. Dzień później o losie majowych wyborów prezydenckich – a stawka głosowania może być jeszcze większa – zdecydują posłowie. Opozycja ma nadzieję, że Jarosławowi Kaczyńskiemu postawi się Jarosław Gowin i co najmniej 5–6 posłów jego Porozumienia. Jeśli PiS nie znajdzie pomocy gdzie indziej (np. w Konfederacji lub PSL), wybory prezydenckie nie odbędą się w maju.