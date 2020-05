Prof. Piotr Uziębło o tym, co jest niezbędne, by wybory korespondencyjne były uczciwe

Konstytucjonalista prof. Piotr Uziębło o tym, jak się robi wybory korespondencyjne.

ANNA DĄBROWSKA: – Głosowanie korespondencyjne to trudna operacja. A u nas zapowiada się jak wyprawa w klapkach na Rysy. Jak to się robi na świecie?

PIOTR UZIĘBŁO: – Tam, gdzie demokracja ma się dobrze, a obywatele mają zaufanie do instytucji, istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego. Jednak w większości państw jest to opcja dodatkowa, a nie jedyna możliwa. Najczęściej pozwala na oddanie głosu tym wyborcom, którzy nie mogą zagłosować osobiście: są chorzy, przebywają za granicą albo w aresztach.