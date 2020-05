Zamach po Smoleńsku

Celem Kremla była (jest) dezintegracja polskiego państwa. Podważenie naszego zaufania do jego instytucji i do siebie nawzajem. Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński zostali do tej gry wciągnięci dopiero po tygodniach, a nawet miesiącach.

Łukasz Dejnarowicz / Forum