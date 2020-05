Przedszkolna prowizorka rządu

Według wytycznych rodzice przyprowadzający podopiecznych do przedszkoli i żłobków powinni zachować minimum dwa metry dystansu od pracowników. Doprawdy trudno to sobie wyobrazić.

Tych zaleceń nie sposób zrealizować. Wygląda to tak, jakby władze założyły, że w żłobkach i przedszkolach po prostu nie będzie się ich przestrzegać. Albo też – że placówki nie zostaną otwarte – to najczęstsze komentarze nauczycielek i opiekunek do wytycznych głównego inspektora sanitarnego wydanych po decyzji rządu o ponownym otwarciu żłobków i przedszkoli. 29 kwietnia ministrowie ogłosili, że placówki mogą zacząć przyjmować podopiecznych od 6 maja.

Sygnały, że podobny krok jest planowany, padały już wcześniej.