Korespondencja z wicepremierem Sasinem mnie nie interesuje.

Od kilku tysięcy lat wiadomo, że we Wszechświecie wszystko może się wydarzyć. Pięć lat temu objawił się jednak taki zakamarek, gdzie może się zdarzyć jeszcze więcej. To nasza Polska, częściowo już wyrąbana i bezzębna. Z kolejnych instytucji – kotwic praw obywatelskich i demokracji – zostają tylko opakowania wypełniane pisowskim farszem. Jak Kamil Zaradkiewicz, p.o. pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Funkcji nieznanej w konstytucji, ale jakże niezbędnej, by wydać oświadczenie godne bolszewickiego komisarza: „Mam nadzieję, że nadszedł czas, iż (…) sądownictwo uwolni się od piętna haniebnego dziedzictwa zbrodni sądowych i bezmiaru niesprawiedliwości, z którymi dotychczas się nie rozliczyło”.