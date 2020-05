Polityka i obyczaje

Dla TVN24 wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski przygotował szereg złotych myśli i przepowiedni. „Nie możemy doprowadzić do chaosu politycznego” – mówi człowiek, który aktywnie uczestniczy w wytwarzaniu tegoż chaosu. „Wybory [w maju] muszą się odbyć i się odbędą”, a frekwencja będzie wysoka. „W korespondencyjnych wyborach będą mogli zagłosować wszyscy ci, którzy będą chcieli zagłosować. Nie zagłosują tylko ci, którzy będą chcieli zbojkotować wybory” – senator zapomniał wprawdzie o Polonii, ale to drobiazg, przecież uważa, że: „Mamy taki czas, jaki mamy – wszyscy kandydaci mają takie same możliwości i takie same szanse”.