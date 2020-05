340 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 21 osób

Na całym świecie jest ponad 3,8 miliona zakażonych koronawirusem, w Polsce ta liczba przekroczyła 15 tys. W nocy policja interweniowała pod Kancelarią Premiera, gdzie trwał protest przedsiębiorców. Fatalne dane nadeszły z USA, w ciągu ostatnich tygodni pracę straciło tam ponad 20 mln osób.

Na tym nie koniec. Dziś podano dane, z których wynika, że niemiecki eksport zaliczył największy spadek z miesiąca na miesiąc od czasu zjednoczenia w 1990 roku. W marcu zmalał aż o 11,8 proc. Jak podaje „Guardian”, to najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Szczególnie mocno ucierpiał niemiecki eksport do państw strefy euro – spadł aż o 14 proc.

Coraz gorsze dane gospodarcze napływają z różnych państw na świecie, które paraliżuje pandemia. Dziś okazało się, że stopa bezrobocia w USA wzrosła do 14,7 proc., co oznacza, że w tylko w kwietniu zniknęło 20,5 miliona miejsc pracy. To najwyższe bezrobocie w USA od listopada 1982 r. „To naprawdę oszałamiające liczby” - powiedział „Guardianowi” Jason Reed, profesor finansów na Mendoza College of Business Uniwersytetu Notre Dame. BBC natomiast przypomina, że ekonomiści, w tym eksperci Unii Europejskiej ostrzegają, że świat stoi w obliczu największego spowolnienia gospodarczego od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku.

Jak donosi TVN Warszawa, miasteczko zostało zlikwidowane, pod KPRM nie ma śladu po strajku przedsiębiorców. Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak powiedział, że wobec wszystkich wylegitymowanych i zatrzymanych skierowane zostaną wnioski o ukaranie do inspekcji sanitarnej. Dodał, że skontrolowano 54 pojazdy. - W przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego nałożono dziesięć mandatów karnych oraz skierowane zostaną cztery wnioski do sądu. Ponadto zatrzymano siedem dowodów rejestracyjnych - stwierdził Marczak.

Części protestujących udało się przemaszerować pod Kancelarię Premiera w Alejach Ujazdowskich, gdzie zostali zablokowani przez policję. Domagali się spotkania z premierem Morawieckim, zbudowali tam miasteczko namiotowe. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w nocy policja spacyfikowała je - wylegitymowała ok. 150 osób, zatrzymała 37. Funkcjonariusze powoływali się - pisze dalej „GW” - na przepisy antyepidemiczne. Zatrzymany miał zostać także Tanajno, który twierdzi, że wywieziono go w jakieś „odludne miejsce w Leginowie”, przez 5 godzin miał być trzymany w policyjnym samochodzie.

"Do państw członkowskich należy decyzja, czy w obecnym kontekście utrzymać lub przełożyć planowane wybory, ale taka decyzja musi być zgodna z międzynarodowymi standardami demokratycznymi i szanować podstawowe wartości określone w artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia demokratycznej legitymacji rządzących" - napisała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova w specjalnym oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.

Nawet prezes stworzonej przez PiS Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która będzie orzekała o ważności wyborów, była zdziwiona zapisaniem takiego „domniemania”. - Z pewnym zdziwieniem przyjęłam czynione apriorycznie założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie ważności wyborów - powiedziała sędzia Joanna Lemańska.

Tymczasem ani wicepremier Sasin, ani Poczta Polska nie chcą wziąć odpowiedzialności za wydrukowanie pakietów wyborczych, które miały służyć do kopertowego głosowania w tę niedzielę. Poseł PiS Janusz Kowalski, wiceminister w resorcie aktywów państwowych mówił w radiowej Trójce, że jego szef nie organizował wyborów, a jego zaangażowanie wynikało wyłącznie z nadzorowania Poczty Polskiej. Ale ta też się do tego nie przyznaje. „Poczta Polska nie rozpoczęła dystrybucji pakietów wyborczych i nie zlecała PWPW druku kart wyborczych. Nie zostały też zatrudnione żadne dodatkowe osoby do wsparcia tego procesu - cytuje rzeczniczkę poczty Justynę Siwek Onet .

Klub KO poinformował dziś, że złoży wniosek o odwołania wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który decyzją PiS był odpowiedzialny za przeprowadzenie kopertowych wyborów 10 maja. "Rozpoczynamy dziś proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację, jeśli chodzi o wybory prezydenckie" - powiedział na konferencji prasowej w piątek przewodniczący PO Borys Budka. I dodał: "Dajemy szansę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by wyszedł z tej sprawy z twarzą i zdymisjonował pana Sasina, zanim dojdzie do skutku ta debata”.

Braun zwraca uwagę także na to, że choć pozornie była zachowana równość czasu dla wszystkich kandydatów, to zaraz po debacie już tej zasady się nie trzymano. - Nadana została wielominutowa wypowiedź jednego z kandydatów, urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który w gmachu TVP i na tle baneru TVP swobodnie rozwijał swoje odpowiedzi udzielone podczas debaty i szeroko, krytycznie odnosił się do wypowiedzi kontrkandydatów. Żaden z innych kandydatów nie miał takiej możliwości – napisał w skardze członek RMN.

Z paktu Gowin-Kaczyński wynika, że po poparciu w czwartek przez Porozumienie odrzuconej przez Senat ustawy o powszechnych wyborach korespondencyjnych, odbędą się one w terminie wakacyjnym. Jarosław Gowin mówił w „Super Expressie”, że powinno to być między 20 czerwca i połową lipca (najczęściej wymienia się datę 12 lipca).

Polska po raz kolejny spadła w corocznym raporcie waszyngtońskiego think tanku Freedom House. Publikacja „Nations in Transit” („Narody w czasie przemian”) ocenia stan demokracji w krajach, które do przełomu lat 80. i 90. znajdowały się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. W tegorocznym raporcie, oceniającym ostatni rok, Polska po raz pierwszy nie zmieściła się w gronie państw w pełni demokratycznych, spadając do kategorii ustrojów określanych jako „niepełne demokracje”.

„Nasz kraj wpisuje się w zauważalną w regionie tendencję zmagań z obroną i konsolidacją demokratycznych zdobyczy ostatnich trzech dekad (…). Do obniżenia oceny przyczyniły się wyraźne spadki w trzech z siedmiu ocenianych elementów demokracji: sądownictwie, społeczeństwie obywatelskim oraz samorządach” – piszą na Polityka.pl Anna Wójcik i Miłosz Wiatrowski.

Węgry w tegorocznym raporcie amerykańskiego think tanku zostały wykluczone z grona państw demokratycznych.

Dwóch Jarosławów urządza Polskę

Pakt Gwoin-Kaczyński komentowaliśmy na bieżąco w serwisie Polityka.pl.

„W sumie to upokarzające dla polskiej demokracji, że o wyborach głowy państwa decyduje się na poufnych spotkaniach rządzących polityków, a opozycja nie ma nic do gadania” – pisze w tekście „Dwóch Jarosławów urządza Polskę” Mariusz Janicki, analizując punkt po punkcie, co może wynikać z paktu Gowin–Kaczyński. I choć może jest to krok do przodu, to „nic tu nie dzieje się w zgodzie z porządkiem konstytucyjnym, standardami praworządności, demokratycznymi zwyczajami”. „Tak wygląda dzisiaj polska polityka. Za czasów PiS wiele rzeczy dzieje się po raz pierwszy. I nie jest to komplement” – puentuje pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”.

Ewa Siedlecka nazywa to, co wydarzyło się w środowy wieczór, pokazem arogancji i wstydu. „W ten sposób władza między sobą ustala nie tylko, jak obejść konstytucję – do czego jesteśmy już przyzwyczajeni – ale też jak zadziałają niezależne i kontrolne instytucje państwa. Jedno, czego nie potrafi zarządzić, to dynamiki koronawirusa, który zamiast przycichać, rozkręca się” – zauważa.

„Informując obywateli na cztery dni przed wyborami, że się nie odbędą, władza potraktowała Polaków tak jak lubi najbardziej. Z buta” – to z kolei fragment komentarza Leszka Jażdżewskiego.

Ostrzeżenie dla Afryki

Jak podaje CNN, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że nawet 190 tysięcy ludzi w Afryce może umrzeć na Covid-19 w pierwszym roku pandemii, jeśli zawiodą wprowadzane ograniczenia.

Ostrzeżenie zostało wydane w chwili, gdy najbardziej zaludniony kraj na tym kontynencie, czyli Nigeria, a także inne afrykańskie państwa zaczynają rozluźniać niektóre z nałożonych ograniczeń. Jak pisze BBC, nowe badania pokazują wydłużenie się epidemii w Afryce na co najmniej kilka lat, co według ekspertów WHO, odróżnia ten kontynent od innych regionów świata. „Covd-19 może stać się stałym elementem naszego życia przez następne kilka lat, chyba że wiele rządów w regionie podejmie aktywne podejście do zwalczania choroby” - mówi szef WHO na Afrykę Matshidiso Moeti.

Natomiast sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł dziś przed „tsunami nienawiści i ksenofobii”, jakie rośnie od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Jego zdaniem nienawistne nastroje przeciwko obcokrajowcom pojawiają się znacznie częściej w sieci od czasu wybuchu choroby. Dodał, że migranci i uchodźcy byli oczerniani jako „źródło wirusa”, odmawiano im dostępu do leczenia. Wezwał przywódców politycznych do okazania solidarności ze wszystkimi ludźmi.