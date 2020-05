Już 300 tys. ofiar wirusa na świecie. Trzaskowski kandydatem PO?

W Polsce dziś odnotowano 411 zakażeń i 22 zgony. Globalna liczba osób zmarłych na Covid-19 przekroczyła 300 tys. Jutro o godz. 10 PO zdecyduje o swoim kandydacie na prezydenta. Według nieoficjalnych informacji faworytem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kidawa-Błońska została kandydatem PO na prezydenta w grudniu ubiegłego roku, gdy wygrała prawybory z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. W ostatnich tygodniach, po wybuchu pandemii koronawirusa, zawiesiła kampanię, wzywała też do bojkotu wyborów, jeśli miałyby się odbyć na podstawie ustawy z 6 kwietnia. Jej poparcie w niektórych sondażach spadło do 2-4 proc.

Jeszcze we wtorek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podtrzymywała wolę kandydowania. – Nie zamierzam rezygnować ze startu – zapewniała w rozmowie z TVN24. W dopytywana, czy chce pozostać kandydatką, mówiła: – Będziemy o tym rozmawiać. Trzeba wygrać wybory z PiS, trzeba wygrać wybory z Dudą. Musimy się zorganizować, zebrać i ruszyć na przeciwnika skutecznie, jako cała formacja. To jest moment wielkiej jedności Platformy, którą musimy pokazać - oświadczyła Kidawa-Błońska.

Ministerstwo podało po południu, że zmarło 14 kolejnych chorych na COVID-19. To 60-letni mężczyzna w Grudziądzu; 89-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna w Poznaniu, 90-letnia kobieta w Łańcucie, 68-letni mężczyzna w Wałbrzychu; 42-letni mężczyzna we Wrocławiu; 80-letni mężczyzna w Oleśnicy; 66-letni mężczyzna w Strzelcach Opolskich; 79-letnia kobieta w Szczecinie; 65-letni mężczyzna w Raciborzu; 87-letni mężczyzna w Zawierciu; 96-letni mężczyzna w Bielsku Podlaskim; 18-letnia kobieta w Radomiu oraz 84-letnia kobieta w Warszawie.

Jeśli policzyć liczbę zgonów w relacji do populacji, najwięcej ofiar wirusa odnotowano w Belgii (768 na 1 mln mieszkańców). Kolejne kraje to: Hiszpania (584), Włochy (514), Wielka Brytania (495), Francja (415) i Szwecja (349). Polska zajmuje w tym zestawieniu 28. pozycję w Europie (23 zgony na milion mieszkańców).

Globalna liczba osób zmarłych w wyniku Covid-19 przekroczyła dziś 300 tys., wynika z danych serwisu Worldometer. Najwięcej ludzi umarło w USA (85 tys.). Wirus pochłonął 33 tys. ofiar w Wielkiej Brytanii, 31 tys. we Włoszech, po 27 tys. w Hiszpanii i we Francji.

– Epidemia nie będzie żadnym pretekstem i okazją do szybszego wygaszania kopalń – zapewnił w czwartek minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. Minister ujawnił, że rząd przygotowuje program naprawczy dla górnictwa, ma być gotowy do końca czerwca.

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Pniówek w Pawłowicach do czwartku potwierdzono 233 zakażenia. Łącznie w kopalniach JSW potwierdzono dotąd 245 zakażeń, a w kwarantannie jest 376 pracowników. Z kolei w należącej do Węglokoksu kopalni Bobrek w Bytomiu do środy potwierdzono 87 zakażeń, a 43 osoby wysłano na kwarantannę.

W samej Polskiej Grupie Górniczej materiał do testów pobrano dotąd w sumie od ponad 9,6 tys. osób, do czwartku rano potwierdzono 899 przypadków wirusa (na 41 tys. zatrudnionych). Ogniskiem zakażeń jest rybnicka kopalnia Jankowice (część kopalni ROW), gdzie potwierdzono 450 zakażeń. Zakażonych jest też 279 górników z gliwickiej kopalni Sośnica i 155 z katowickiej kopalni Murcki-Staszic.

Przy noszeniu maseczek należy przestrzegać pewnych zasada higieny: nie dotykać jej podczas noszenia, a po ściągnięciu dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować specjalnym środkiem. Jednorazowe maseczki po ich użyciu należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a te wielokrotnego użytku – materiałowe regularnie prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.

– Pamiętajmy, że noszenie maseczki na brodzie lub pod nosem to nie jest odwaga i pewien szpan, ale daleko posunięty egoizm i brak odpowiedzialności. Maseczka nie ma nas chronić przed innymi, ale innych przed nami – przed zakażeniem od nas, jeżeli bylibyśmy nosicielem – powiedział Andrusiewicz. Rząd wprowadził 16 kwietnia, aż do odwołania, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na ulicach, w sklepach, kościołach, na targowiskach i dworcach.

Komisja Europejska przyjęła w środę „pakiet turystyczny”, który z jednej strony ma ułatwić Europejczykom zaplanowanie lata, a z drugiej uratować szeroko pojętą branżę turystyczną. Odpowiadała ona do tej pory za blisko 10 proc. PKB w Unii (21 proc. w Grecji, 13 proc. we Włoszech, 5 proc. w Polsce), a według wstępnych szacunków na koniec roku jej dochody mogą się skurczyć o ok. 40 proc.

Szef resortu zdrowia został zapytany w RMF FM o to, czy w czasie wakacji do Polski będą mogli przyjeżdżać turyści z zagranicy, co wiąże się z dodatkowymi dochodami dla różnych branż. – Nie wiem. Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że granice otwieramy najpóźniej, w czwartym etapie odmrażania, kiedy będziemy mieli dane, że nie ma nowych ognisk za granicą, w krajach sąsiednich – powiedział minister.

Ekspert WHO zaznaczył, że istnieją szczepionki na inne choroby, takie jak odra, których nie wyeliminowano w walce z koronawirusem. – Świat ma przed sobą długą, długą drogę, by opanować pandemię koronawirusa – powiedział Ryan, dodając, że ryzyko związane z zakażeniami nadal pozostaje bardzo wysokie „na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym”.

– Wirus SARS-CoV-2 może stać się endemiczny, tak jak to jest w przypadku wirusa HIV – powiedział ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan podczas wideokonferencji.

Polaka Agencja Prasowa poinformowała po południu, że resort edukacji „przedłuży zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego.” Informacje podchwyciły inne media, ale PAP sie z niej wycofał. Państwowa agencja wyjaśniła tylko, że doszło do „błędu merytorycznego”.

Biedroń pozostanie kandydatem Lewicy na prezydenta

Politycy SLD, Lewicy Razem, Wiosny i PPS potwierdzają, że w wyborach prezydenckich nie będzie zmiany kandydata na prezydenta, którym pozostanie Robert Biedroń.

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska zapewniła w rozmowie z PAP: – Nie będziemy wyłaniać kandydata, bo jest on już wyłoniony. Przyjmujemy założenie, że to jest kontynuacja tamtych wyborów, choć są one nazwane nowymi i nie ma co filozofować, robić jakichś prawyborów i tracić na nie czas.

W podobnym tonie wypowiada się także sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek. – Nie ma pomysłów zmiany naszego kandydata – zaznaczył. Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny Wiosny, zaprzeczył też, aby zarządy partii miały się zbierać i udzielać kolejny raz poparcia dla kandydata. – Wszystko pozostanie utrzymane.

Rzeczniczka Lewicy Razem Dorota Olko potwierdza: – Jest to dla nas oczywiste, że Robert Biedroń jest nadal naszym kandydatem.

Ministerstwo Zdrowia: 265 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 209 na Śląsku

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 265 osób, w tym u 209 osób z woj. śląskiego – podało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zanotowano dotąd 17 tys. 469 przypadków. Resort podał też, że zmarło kolejne osiem osób, w sumie jest 869 zgonów.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (209), dolnośląskiego (19), małopolskiego (15), wielkopolskiego (12), opolskiego (pięć), lubelskiego (jeden), podkarpackiego (jeden), pomorskiego (jeden), warmińsko-mazurskiego (jeden) i zachodniopomorskiego (jeden).

Ministerstwo podało, że zmarło kolejne osiem osób: 83-letnia kobieta w Gliwicach; 62-letnia kobieta w Cieszynie; 78-letni, 93-letni i 66-letni mężczyźni oraz 75-letnia kobieta w Tychach; 90-letnia kobieta w Kędzierzynie-Koźlu, a także 69-letnia kobieta w Starachowicach. Wszystkie osoby – jak przekazało MZ – miały choroby współistniejące.

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2538 pacjentów, wyzdrowiało 6696 osób – poinformowało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. W środę dane resortu mówiły o 6410 osobach, które wyzdrowiały, we wtorek o 6131, a w poniedziałek o 5816.

Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest obecnie 18 tys. 256 osób, a kwarantanną – 96 tys. 708.

Na koronawirusa przebadano dotąd 554 tys. 357 próbek pobranych od 506 tys. 733 osób – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 26,2 tys. testów – przekazał resort,

Czarnek: PiS otwarty na rozmowy z opozycją

Nasz ustawa dotycząca wyborów prezydenckich spełnia wszystkie zgłaszane postulaty, jeśli jednak opozycja będzie chciała spotkań, by przedstawić nam swoje poprawki, to zawsze jesteśmy do dyspozycji – powiedział PAP poseł PiS Przemysław Czarnek.

Zaznaczył, że jedna rzecz jest najważniejsza. – 7 sierpnia prezydent musi być już w swoim urzędzie na nową pięcioletnią kadencją, a to generuje pewne terminy, które są w tej ustawie zapisane i tych terminów na pewno nie zmienimy – podkreślił. – Terminów w ogóle nie dyskutujemy, natomiast jeśli chodzi o doprecyzowanie, czy to będzie jeden, czy dwóch urzędników gmin dostarczać przesyłkę korespondencyjną; czy obwodowa komisja wyborcza ma pracować do godz. 20 czy do 21 – to są rzeczy, które możemy oczywiście rozważać.

Sejm uchwalił we wtorek wieczorem nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich, autorstwa PiS. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą „mieszaną” – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

Rząd luzuje restrykcje. Wchodzimy w trzeci etap „odmrażania gospodarki”

Zasady trzeciego etapu odmrażania gospodarki na konferencji prasowej w KPRM zaprezentowali premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Przy zachowaniu odpowiedniego rygoru sanitarnego od 18 maja znów będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i inne tego typu, szczegółowo opisane w rozporządzeniu, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. – Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne: restauracje, bary, lokale gastronomiczne, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem reżimu sanitarnego w środku, w pomieszczeniach – mówił premier. Funkcjonowanie lokali gastronomicznych – według słów premiera – opierać ma się na działalności ogródków.

Premier poinformował również, że 25 maja zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1–3 szkół podstawowych, a także indywidualne konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i przygotowujących się do egzaminów ósmoklasistów.

„Na nauczycielskich forach zawrzało, bo jakoś nie bardzo można sobie to wszystko wyobrazić. Według premiera i szefa MEN w trakcie zajęć opiekuńczych ma też być prowadzona »jakaś forma zajęć dydaktycznych«. Przy czym nauka zdalna ma być kontynuowana. Jak to połączyć?” – pyta Joanna Cieśla w imieniu nauczycieli.

18 maja ruszą zajęcia praktyczne w szkołach ponadlicealnych, branżowych i technikach, zajęcia pozalekcyjne np. w domach kultury, kursy i egzaminy prawa jazdy, otwarte zostaną także schroniska młodzieżowe – informował Dariusz Piontkowski. –Dzieci, które mają specjalne potrzeby, od 18 maja będą miały możliwość, za zgodą rodziców, odbywania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz specjalistycznych – mówił minister.

Od najbliższej niedzieli 7 maja zostanie również zwiększony limit wiernych dopuszczonych do udziału w mszach świętych – poinformował także premier.

Trzeci etap „odmrażania” nastąpi także w sporcie. Jak zapowiedziano na konferencji, dopuszczone będą zajęcia sportowe w obiektach zamkniętych (w zależności od powierzchni od 12 plus trener do 32 osób plus trójka trenerów) oraz treningi z udziałem większej liczby osób na zewnątrz (na otwartych obiektach będzie mogło przebywać do 14 zawodników plus dwójka trenerów, a na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich łącznie nawet 26 osób).