219 nowych przypadków. Kampanijna niedziela w kraju

W Polsce odnotowano dziś 219 nowych przypadków koronawiruse. Kandydaci na prezydenta organizowali konferencje i spotykali się z wyborcami w całym kraju. W poniedziałek ostatnia szansa na złożenie rozliczenia podatku za 2019 r.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: 6,2 mln (ponad 372,5 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 23 786 (w tym 1064 zgony)

Kandydaci na prezydenta składają obietnice i postulaty wyborcze

Od soboty nowe zasady dotyczące maseczek, zniesione limity w sklepach, restauracjach, kościołach



Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

219 nowych przypadków koronawirusa w niedzielę, trzy zgony

W niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co daje łącznie 219 osoby zakażone w ciągu doby. W popołudniowych raportach nie odnotowano żadnego przypadku zgonu z powodu Covid-19, wcześniej zmarły trzy osoby.

Popołudniowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (35), łódzkiego (30), śląskiego (13), małopolskiego (10), dolnośląskiego (dziewięć), podkarpackiego (cztery), świętokrzyskiego (dwa), podlaskiego (jeden). Łączna liczba zakażonych koronawirusem sięgnęła 23 786, a liczba zgonów 1064.

Świat walczy z koronawirusem

Liczba przypadków koronawirusa na świecie przekroczyła dziś 6 mln. USA są krajem najbardziej dotkniętym pandemią, jeśli chodzi o liczbę przypadków i zgonów, z 1 769 776 zakażeniami i 103 685 ofiarami śmiertelnymi, według danych Uniwersytetu im. Johna Hiopkinsa.

Brazylia ma prawie pół miliona przypadków koronawirusa. Ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę o rekordowej liczbie 33 274 nowych przypadków, co oznacza ich wzrost do 498 440. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 28 834, przy 956 nowych zgonach w ciągu ostatnich 24 godzin.

Prezydent Donald Trump opóźnia planowany na czerwiec szczyt G7, najbogatszych krajów świata. Rozszerzy również listę państw zaproszonych do udziału w przełożonym wydarzeniu, dodając przywódców Australii, Rosji, Korei Południowej i Indii. Rozmawiając z dziennikarzami w Air Force One Trump powiedział, że G7 w obecnym formacie jest „bardzo nieaktualną grupą krajów. Odkładam szczyt, ponieważ nie uważam, że jako G7 właściwie reprezentuje to, co dzieje się na świecie”.

Prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyryl Ramaphosa, przechodzi kolejny test przywództwa. Najbardziej uprzemysłowiony kraj Afryki przygotowuje się do ponownego otwarcia swojej gospodarki w poniedziałek. RPA pogrążyło się w recesji już w ostatnim kwartale 2019 r., zanim pojawił się wirus. W niedzielę kraj zgłosił 1727 nowych przypadków, co łącznie daje łączną liczbę 30 967.

Korea Południowa ogłosiła 27 nowych przypadków koronawirusa, w tym 21 z gęsto zaludnionego obszaru metropolitalnego Seulu. Wcześniej Korei udało się zahamować przyrost nowych przypadków niemal do zera. Spośród zakażonych osób 12 przyjechało do kraju z zagranicy. Łącznie Korea Płd odnotowała do tej pory 11 468 przypadków i 270 zgonów.

MZ: w ciągu ostatniej doby 16,4 tys. testów

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 915 tys. 546 próbek pobranych od 836 tys. 298 osób – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16,4 tys. testów. Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 23 tys. 686 osób, z których 1 tys. 64 zmarły.

Ostatniej doby sprawdziliśmy 72843 osoby poddane kwarantannie, w około 1100 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia - poinformował w niedzielę PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Jak podał, ogółem od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policja sprawdziła osoby skierowane na kwarantannę siedem milionów razy. Ostatniej doby - 72843; w ok. 1100 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

„Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężną do 30 tys. zł" - przypomniał rzecznik. Ponadto, w czasie minionych 24 godzin w co najmniej 11 przypadkach osoby, będące na kwarantannie, zwróciły się z prośbą do policjantów o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

Kampanijna niedziela od Gdyni do Krakowa

Choć kampania wyborcza się jeszcze nie zaczęła, a oficjalnie nie znamy nawet terminu wyborów, w kraju kandydaci przedstawiali dziś programy i agitowali na swoją rzecz.

– Życzę rolnikom, aby z pól w całym naszym kraju zebrali jak największy plon, aby byli traktowani uczciwie przez skupujących płody rolne, szczęść Boże polskim rolnikom - prezydent Andrzej Duda w TVP1 złożył rolnikom życzenia z okazji Zielonych Swiątek. Dodał, że chciałby, żeby nie było żadnych klęsk żywiołowych, żeby rolnicy nie musieli się martwić; zaznaczył, że zaczęły padać deszcze i niebezpieczeństwo suszy w tym roku zmniejszyło się. Równolegle zapowiedział wprowadzanie programu retencji.

– Konieczna jest walka o każde miejsce pracy – mówił we Wrześni prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy w czasie epidemii powinna być głównym zadaniem rządu. – Dlatego też proponowałem, żeby przesunąć realizację niektórych wielkich projektów inwestycyjnych, które są też wątpliwe, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, po to, żeby te pieniądze wykorzystać właśnie na pomoc w obronie każdego miejsca pracy.

– Prezydentura Andrzeja Dudy to jest festiwal złamanych obietnic - mówił w czasie sobotniej wizyty w Krakowie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Dodał, że zawiódł się na tym polityku, którego „partyjna maszyna zamieniała w maskotkę” i który „opowiada o wspólnocie, a głęboko tę wspólnotę dzieli”.

„Dajemy świadectwo przywiązania do ludowego dziedzictwa” - napisał w niedzielę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w liście do ludowców. Prezes partii odnowił też przyrzeczenie służenia pracą ojczyźnie. „Kandyduję na urząd Prezydenta RP, ponieważ Polsce jest potrzebny prezydent samodzielny oraz lojalny tylko wobec polskiego społeczeństwa, polskich wsi, miasteczek i miast (…) kierujący się nie tylko patriotyzmem, ale także trwałymi wartościami ludowymi i chrześcijańskimi (…), który potrafi połączyć różne środowiska i zasypać istniejące podziały, tak, aby Polska znów stała się wspólnotą” - podkreślił szef PSL.

Budowa mieszkań na wynajem, 200 tys. nowych miejsc w przedszkolach, ustawa reprywatyzacyjna oraz „zazielenienie, odsmogowanie i odejście od zatrutych miast w Polsce” - to niektóre założenia „wielkiego planu równych szans” przedstawionego w niedzielę przez Roberta Biedronia. W ramach tego planu, Biedroń i Lewica chcą m.in., aby w Polsce wybudowano milion tanich mieszkań na wynajem. Biedroń zauważył, że obecnie w Polsce brakuje około 3 mln takich mieszkań, co - jego zdaniem - oznacza, że „3 mln rodzin czeka na swój dach nad głową”, a „41 proc. ludzi do 35 roku życia zmuszonych jest do mieszkania z rodzicami”.