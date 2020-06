Premier widzi przyszłość, jakby miał rentgen w oczach.

Mój PESEL zaczyna się od cyfry „3”, więc chyba nie muszę popisywać się tym, co widziałem i co pamiętam. Powiem krótko – widziałem i pamiętam wszystko. To nie jest nadużycie, rzekłbym raczej, że eufemizm. Spokojnie, drodzy Państwo. Nie będę wspominał wojny ani prawie pół wieku okupacji jedynie słusznej partii, córki sowieckiej mamusi. Z tamtych czasów zostało we mnie coś, co można by nazwać pretensją do losu. Na szczęście 31 lat temu przyszedł 4 czerwca. Wtedy, przypomnę słynne słowa Joanny Szczepkowskiej, skończył się u nas komunizm.