Ziółka nie pomogą

Są ludzie, którzy nie mogą zasnąć na widok Jacka Sasina, Ryszarda Czarneckiego czy dowolnego wiceministra sprawiedliwości.

Donald Tusk miał długich osiem lat, żeby sprowadzić koronawirusa do Polski – i co? Zero. (Nie znaczy to jednak, że może mówić do Kaczyńskiego „Nie strasz, nie strasz, bo…”. To moim zdaniem poniżej poziomu męża stanu). W każdym razie państwo było w ruinie. Nawet głupiego wirusa nie potrafili sprowadzić. A wystarczyła jedna rozmowa telefoniczna Andrzeja Dudy z prezydentem Chin i mamy wirusa „made in China”. Dlatego mówiliśmy o „strategicznym partnerstwie”, o Jedwabnym Szlaku z Szanghaju do Baranowa.