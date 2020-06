Część poprawek Senatu przyjęta. Duda podpisał ustawę wyborczą

W Polsce zakażonych koronawirusem jest już ponad 24 tys. osób, na świecie ponad 6,3 mln. Sejm zajął się dziś senackimi poprawkami do ustawy, która ma pozwolić na zorganizowanie – najprawdopodobniej 28 czerwca – hybrydowych wyborów prezydenckich. Wieczorem rzecznik prezydenta poinformował, że Andrzej Duda ustawę podpisał.

Nowa ustawa zakłada, że każdy będzie mógł zagłosować tradycyjnie w lokalu wyborczym, ale też będzie mógł odpowiednio wcześniej zgłosić chęć oddania głosu drogą listowną (stąd mowa o wyborach hybrydowych). W poniedziałek projekt przegłosował Senat, który zgłosił do niej ok. 40 poprawek. Obecny podczas debaty Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaznaczył, że dopiero w izbie wyższej odbyła się rzetelna dyskusja nad projektem, choć chodzi przecież o istotne zmiany w prawie wyborczym w sytuacji, gdy elekcja pierwszy raz w najnowszej historii Polski się nie odbyła.

Sejm zajął się dziś senackimi poprawkami do ustawy „o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego”. Odbędą się one najprawdopodobniej 28 czerwca po tym, jak obecnej władzy nie udało się przeprowadzić – na siłę i mimo szerzącej się pandemii – korespondencyjnych wyborów 10 maja. Uchwałę PKW o nieodbyciu się tego dnia wyborów premier Mateusz Morawiecki opublikował dopiero w 1 czerwca rano.

Sejmowa komisja zdrowia zajęła się we wtorek wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. To pokłosie szeregu publikacji – głównie „Gazety Wyborczej” – o wątpliwych transakcjach resortu w czasie pandemii. Chodzi zarówno o zakup felernych wadliwych maseczek za pośrednictwem instruktora narciarstwa, znajomego ministra i jego brata, jak i – o czym pisał Onet – przepłacanie za testy, które jedna z poznańskich form sprowadziła z Turcji.

Rano, jeszcze przed posiedzeniem komisji, na specjalnej konferencji prasowej premier bronił podwładnego, atakując przy okazji opozycję. „Na początku epidemii staliśmy w obliczu wielkiej niewiadomej, wymagało to błyskawicznych decyzji. To był czas, kiedy Polska potrzebowała jedności, dlatego zapraszałem opozycję na spotkania. I jeśli dzisiaj mogę spokojnie popatrzeć w lustro, to dlatego, że dzisiaj ludzie wiedzą, że decyzje, które podejmowaliśmy, były właściwe” – mówił. I od razu dodał: „Byli też tacy, którzy nie chcieli współpracować. To niektórzy prominentni działacze opozycji i media im sprzyjające woleli huśtać tą łodzią”.

Pochlebnie o swojej pracy mówił sam Szumowski: „Pamiętam, jak walczyliśmy zębami i pazurami o respiratory, by polskie fabryki produkowały środki dezynfekcyjne, o dostawę każdego sprzętu”.

Politycy Koalicji Obywatelskiej, uzasadniając wniosek o odwołanie Szumowskiego, argumentowali, że jego wiarygodność jako urzędnika zarządzającego najważniejszym resortem w czasie pandemii, który będzie mógł zdecydować, gdzie wybory odbędą się wyłącznie korespondencyjnie, spadła do zera. Z kolei wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiedział żądanie sprostowania od „Gazety Wyborczej”, która opublikowała wiele materiałów o podejrzanych transakcjach w resorcie (o kolejnych wątpliwościach w sprawie zakupu medycznego sprzętu ochronnego piszemy niżej).

Barbara Nowacka przypominała chaotyczne decyzje Szumowskiego („Raz pan zamyka lasy, a za chwilę otwiera. Raz pan zamyka szkoły, a za chwilę otwiera dla najmłodszych”), mówiła o rozczarowaniu ministrem, który zarządzał zdrowiem w czasach największego wzrostu gospodarczego, a system opieki niewiele na tym skorzystał, przypomniała doniesienia o „dziwnych powiązaniach Szumowskiego i spółkach, w których zasiada”. I podsumowała: „Nie daliście rady. To społeczeństwo dało radę. To lekarze, którzy wkładali za duże kombinezony, bo takie dostawali, to pielęgniarki, które zabezpieczały się taśmami, bo innej ochrony nie było. To ludzie szyli maseczki i robili zbiórki”.

„Wasz wniosek wygląda jak tania metoda zdobywania poparcia. Nazywano to kiełbasą wyborczą” – odpowiadał Szumowski. Dodał, że także część maseczek, które zamówiła i sprowadziła Komisja Europejska, okazało się nie spełniać norm i po badaniach KE kazała je zutylizować. Bronił też swojej rekomendacji o przeprowadzeniu 10 maja wyłącznie wyborów korespondencyjnych albo odłożeniu ich o dwa lata.

Ministra broniła posłanka Elżbieta Płonka z PiS, twierdząc, że Polacy dobrze oceniają przygotowanie sanitarne szpitali, a zaufanie do Szumowskiego w społeczeństwie jest duże. Z drugiej strony usprawiedliwiała, że przebieg pandemii jest nie do przewidzenia i nikt na świecie nie był gotowy na taki kryzys.

Ostatecznie sejmowa komisja zdrowia odrzuciła wniosek o wotum nieufności dla ministra zdrowia.

Kolejne wątpliwości ws. zakupów resortu zdrowia

„Instruktor narciarstwa ministra zdrowia i jego wspólnicy to nie jedyni prywatni przedsiębiorcy, od których resort kupił maseczki ochronne FFP2” – pisze dziś na pierwszej stronie „Gazeta Wyborcza”. Dziennik przypomina, że kontakty z rodziną ministra umożliwiły Łukaszowi G. (instruktorowi narciarstwa i bliskiemu znajomemu Szumowskiego i jego brata Marcina) sprzedaż państwu 110 tys. maseczek FFP2 oraz 20 tys. maseczek chirurgicznych. Z dużą przebitką: w Chinach mieli dać za nie ok. 900 tys. zł, a polscy podatnicy zapłacili ok. 5 mln zł. Resort kupił też od Łukasza G. 10 tys. maseczek z Ukrainy. Zakup okazał się na dodatek felerny, nie miał wymaganych certyfikatów.

Dziś „GW” donosi, że wśród osób, od których rząd kupował sprzęt ochronny, był m.in. handlarz oscypkami pod Gubałówką. „Założona przez żonę Łukasza G. spółka Kaja (powstała 30 marca 2020 r.) sprzedała resortowi 3,5 tys. przyłbic. Rząd zapłacił za nie 170 tys. zł. Kilka dni przed transakcją Kaja kupiła przyłbice od zakopiańskiej firmy Haber za 120 tys. Haber (na co dzień handlujący oscypkami pod Gubałówką) też zarobił na przyłbicach. 3,5 tys. szt. sprzedał rządowi w osobnej transzy. Też za 170 tys. zł”.

Radio RMF FM podało we wtorek, że minister Szumowski ma dostać ochronę Służby Ochrony Państwa. Powodem mają być pogróżki, jakie otrzymuje na służbową skrzynkę i prywatny numer telefonu.

Trzaskowski: Ludzie mają dość słabego prezydenta

Rano w Radiu Zet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który stanie do walki z o prezydenturę kraju, opowiadał o ostatnich wizytach w różnych częściach Polski. „Ludzie spontanicznie się gromadzą, chcą przede wszystkim rozmawiać o tym, że mają dość słabego prezydenta. Ja nikogo nie zapraszam na zgromadzenia, ale na transmisje wideo, jednak rozumiem energię ludzi, którzy chcą gromadzić się spontanicznie”.

Jak widzi silną prezydenturę? „Wszędzie tam, gdzie PiS będzie nadużywał władzy, będę mu patrzeć na ręce. Ale prezydent musi współpracować z rządem np. w związku z wychodzeniem z kryzysu i jestem na to gotowy” – mówił. Tłumaczył, że w stolicy w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej" wypłacono ok. 150 mln zł i zrealizowano ok. 30 tys. wniosków. Dodał, że urzędnicy pracują ponad siły, a PiS próbuje zrzucać odpowiedzialność za problemy z pomocą, którą obiecał, na samorządy.

Pytany o konkretne sprawy, odpowiadał m.in., że jeśli zostanie prezydentem Polski, będzie bronił programu 500 plus w formie, jaka teraz obowiązuje. Zadeklarował też: „Jeśli ustawa o związkach partnerskich trafiłaby na moje biurko, tobym ją podpisał”.

Ponad 150 tys. osób chorych w Afryce

Jak pisze „Guardian”, powołując się na dane od Africa Centers for Disease Control, liczba chorych na Covid-19 w Afryce przekroczyła właśnie 150 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zgłoszono kolejne 5 343 przypadki zakażenia. Najbardziej dotkniętym przez epidemię regionem jest Afryka Północna.

Rosja zgłosiła ostatniej doby aż 8863 nowe przypadki koronawirusa i 182 zgony na Covid-19. To podobne dane do tych, które podano w poniedziałek. W sumie w Rosji od początku pandemii zakażonych jest ponad 423 tys. osób, odnotowano też 5037 zgonów.

Iran w tym samym czasie zgłosił 3 tysiące nowych zakażeń i jest to najwyższa dzienna liczba od dwóch miesięcy. „Liczba pozytywnych przypadków wykrytych w kilku prowincjach rośnie. Wiemy, że ich mieszkańcy nie przestrzegają rygorystycznie dystansu społecznego i nie noszą masek na twarzy w zatłoczonych miejscach” – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Kianoush Jahanpour.

Europa się odmraża

Niemcy jutro zamierzają znieść tzw. ostrzeżenie przed podróżą do krajów UE i państw z nią stowarzyszonych - zapowiedział minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Przed wyjazdem do tych krajów obywatele mają dostawać dokładną informację o sytuacji, jaka w nich panuje, co ma im pomóc zdecydować, czy wyjeżdżać, jakich regionów unikać.

Od dzisiaj w Belgii dzieci wróciły na zajęcia do przedszkoli. Lekcje w szkołach zostaną wznowione od 8 czerwca (być może wcześniej zorganizowany zostanie „próbny dzień” – 5 czerwca).

W Holandii od poniedziałku działają już restauracje, kawiarnie i bary, kina, teatry i sale koncertowe, a od dzisiaj otwarte zostały szkoły średnie: uczniowie i nauczyciele muszą znajdować się w odległości 1,5 metra od siebie. Szkoły podstawowe zostaną ponownie otwarte 8 czerwca. Wciąż obowiązkowe jest noszenie maseczek przez osoby w wieku 13 lat i starsze w transporcie publicznym.

W Szwajcarii od 6 czerwca dozwolone będą imprezy prywatne i publiczne z udziałem do 300 osób, w tym imprezy rodzinne, targi, koncerty, spektakle i pokazy filmowe. Tego samego dnia będzie się już można spotykać w większych grupach w restauracjach.

Włochy: Jak pisze CNN, 50 muzeów i parków archeologicznych zostało ponownie otwartych we wtorek. Mecze we włoskiej Serie A będą znowu rozgrywane 20 czerwca.

W Portugalii na większości terytorium kraju rozpoczęto 3 fazę odmrażania. Ludzie mogą gromadzić się w tłumie nie większym niż 20 osób, praca w biurach jest stopniowo wznawiana. Większe sklepy i restauracje w centrach handlowych mogą zostać ponownie otwarte, a w restauracjach trzeba zachowywać dystans 1,5 metra. Na portugalskiej Maderze kluby mogą być otwarte do 2 w nocy, turyści nie muszą poddawać się już kwarantannie przy wjeździe do Portugalii. Plaże zostaną ponownie otwarte 6 czerwca.

Polska otworzy granice przed wakacjami?

TVN24 cytuje ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który na spotkaniu w Tallinie z szefami dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii powiedział, że „Polska i kraje bałtyckie są uznawane za bezpieczne epidemicznie i jest kwestią dni, może tygodni, aż będziemy bardziej otwierali nasze kraje”.

„Jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni restrykcje będą znoszone, a podróżowanie będzie możliwe jeszcze przed wakacjami” – dodał. Wyjaśnił, że wszystko będzie zależało od ekspertów. Przypomniał też, że od początku maja polscy pracownicy mogą swobodnie przekraczać granicę z Niemcami i Czechami bez poddawania się dwutygodniowej kwarantannie.

1 czerwca LOT wznowił połączenia krajowe