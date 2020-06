292 nowe zakażenia. Trzaskowski ma tydzień na zebranie podpisów

Dziś na na konferencji poświęconej budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego prezydent podkreślił, że koronawirus doprowadził do rozchwiania gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. „Pojawiło się pytanie, co w związku z tym z wielkimi planami, co z wielkimi inwestycjami, takimi jak kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, takimi jak Centralny Port Komunikacyjny (...) i wtedy powiedziałem mocno: te inwestycje muszą nadal trwać, my musimy te inwestycje absolutnie nadal realizować” – mówił prezydent.

Według Andrzeja Dudy inwestycje tego typu dają „ogromną perspektywę na dziesięciolecia rozwoju”. „Tak się stało już w innych krajach, wystarczy popatrzyć chociażby za naszą zachodnią granicę na wielki port lotniczy we Frankfurcie, jak on ożywił tamtą część Niemiec i całą niemiecką gospodarkę, jak ogromne jest jego znaczenie dzisiaj dla Europy” – wskazał. I dodał: „Czy my chcielibyśmy mieć podobną inwestycję w Polsce? Nie mam wątpliwości, że tak”.

Na scenie wystąpił też Mateusz Morawiecki. „Potrzebujemy nowych wielkich programów rozwojowych, o których rząd dyskutuje z prezydentem. Pan prezydent wyznacza kierunki rozwoju” – powiedział premier.

Dzisiejsza konferencja to ciąg dalszy kampanii PiS. Prezydent wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wizytuje duże inwestycje. W sobotę obaj byli na budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną, w poniedziałek w Zakładach Chemicznych „Police”, dziś opowiadają o CPK.

