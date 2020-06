Prosto w oczko

Wierzę, że Rafałowi Trzaskowskiemu się uda. Dla Kaczyńskiego i jego akolitów jest groźny, bo jest inny.

Najważniejsza jest woda. Mamy jej coraz mniej – niby wszyscy to wiedzą, ale specjalnie się tym nie przejmują. Siedzi więc ona sobie w kąciku i czeka, aż człowiek jako gatunek zorientuje się, że bez niej nie przeżyje. Tylko że wtedy może już być za późno. Już teraz trzeba to zrozumieć, ale się nie opłaca. Opłaca się za to dąć na ten temat, ile mikrofon zmieści. Nawet 340 litrów na sekundę. Lejemy, panie kandydacie, do wanny, wannę wynosimy na trawnik i mamy oczko wodne. To prezydencka propozycja rozwiązania problemu braku H 2 O w Polsce.