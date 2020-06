Bon turystyczny dla wybranych uchwalony. W dwóch gminach wybory tylko kopertowe

Minister Szumowski przekazał do PKW rekomendacje ws. wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach. Senat chciał podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych, ale PiS w Sejmie był przeciw.

Izba wyższa przyjęła także poprawki do prezydenckiej ustawy o dodatku solidarnościowym. Najistotniejsze zgłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przewidują one m.in. podwyższenie kwoty dodatku z 1,4 tys. zł do 1,5 tys. zł i – również do 1,5 tys. zł – zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych (zgodnie z ustawą miał wynosić 1,2 tys. zł). Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

W czwartek senatorowie przegłosowali m.in. poprawki do rządowej tarczy kryzysowej. Było ich ponad sto – w większości nie dotyczyły one jednak zasadniczej, czyli związanej z gospodarką i wsparciem dla przedsiębiorców treści tarczy 4.0, a regulacji z innych obszarów. Specustawa reguluje bowiem przepisy ponad 50 innych ustaw, nie zawsze związanych z walką z koronawirusem i skutkami pandemii – i do tych paragrafów zastrzeżenia zgłosił Senat. To m.in. zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów.

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy tłumaczył, że „sytuacja by bardzo skomplikowała procedowanie całej ustawy, dlatego opinia resortu rozwoju jest negatywna”. Dodał, że po konsultacjach z Ministerstwem Finansów, uznano, „że kwota 3,5 mld zł jest kwotą, którą budżet państwa jest w stanie znieść. Ten projekt, który jest teraz zgłoszony, jest to realny projekt, który za kilka, kilkanaście dni wejdzie w życie”.

Wprowadzenie bonu turystycznego w wysokości 1 tys. zł dla wszystkich osób do pewnego progu dochodowego kilka tygodni temu zapowiadali przedstawiciele resortu rozwoju. Rozwiązanie miało wesprzeć lokalną branżę turystyczną. Później okazało się, że rozwiązanie ma zostać wprowadzone, ale jako „inicjatywa prezydencka”. To element kampanii wyborczej PiS.

Sejm uchwalił prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczeniem będą objęte osoby korzystające z programu 500 plus. Jednemu dziecku ma przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Za uchwaleniem ustawy głosowało 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Moją poprawką głosowania zdalne w Sejmie były możliwe tylko do 30 czerwca. Przed chwilą PiS przedłużył te zdalne głosowania na czas nieokreślony, zależny praktycznie od widzimisię rządu. To bardzo niebezpieczne. PiS już sparaliżował w dużym stopniu prace Sejmu, ale brnie dalej.

„To się staje Sejm niemy i proszę mi nie mówić, że to bezterminowe przedłużenie, to państwo wymyśliliście w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Państwu Sejm nie jest do niczego potrzebny (…) opozycja nie zabiera głosu, nie piętnuje, opozycja nie składa wniosków, opozycji nie ma. Państwo potraktowaliście Sejm jako gospodarstwo pomocnicze rządu” – mówiła posłanka KO.

Stanowisko Koalicji Obywatelskiej zaprezentowała Iwona Śledzińska-Katarasińska. Pytała jak to jest, że przedstawiciele innych zawodów jak lekarze, fryzjerzy, czy urzędnicy mogą wrócić do normalnego trybu pracy, a „nagle w Sejmie jest taka grupa lepsza grupa, lepszy sort”, czyli posłowie, którzy nie mogą tego zrobić. Mówiła ponadto, że zdalne prace Sejmu oznaczają, że w rękach marszałek Sejmu pozostaje zwoływanie komisji, a na posiedzenia komisji nie mogą przychodzić eksperci i przedstawiciele strony społecznej.

Możliwość prowadzenia obrad i głosowania przez internet na posiedzeniach Sejmu i komisji wprowadzono 26 marca. Kazimierz Smoliński (PiS) podkreślał w piątek w Sejmie, że w projekcie chodzi o uchylenie przepisów mówiących o czasowej możliwości zwoływania zdalnych posiedzeń Sejmu i komisji przez marszałka Sejmu. Zaznaczył, że wprowadzając kilka miesięcy temu możliwość zdalnej pracy izby, wnioskodawcy wychodzili z założenia, że po kilku miesiącach skończy się czas epidemii koronawirusa. „Niestety wbrew niektórym politykom rząd nie wie, kiedy ten stan pandemii się skończy. Projektowane rozwiązanie zmierza do tego, aby w sytuacji, w której występują przesłanki, czyli wystąpienie stanu nadzwyczajnego albo stanu epidemii marszałek Sejmu miał prawo zastosować te przepisy i móc zwoływać posiedzenia Sejmu i komisji w sposób zdalny. W pełni aprobujemy to rozwiązanie” – mówił Smoliński.

Po południu komunikat w tej sprawie wydał ks. Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który za kilka tygodni żegna się z funkcją. „Sekretariat KEP nie przesyłał listu do misjonarzy, o którym donoszą media. Informację tę przyjmujemy z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem” – czytamy. Jak dodaje ks. Rytel-Adrianik, „przesłanie listu do misjonarzy przez pracowników z Komisji ds. Misji [episkopatu], którzy zajmują się korespondencją z misjonarzami, było działaniem nieuzgodnionym i niekonsultowanym z Sekretariatem KEP i z żadnym z biskupów. Przesłanie listu było niestosowne i nie powinno mieć miejsca”.

. @EpiskopatNews rozesłał dziś list agitacyjny do polskich misjonarzy na prośbę... @PremierRP . Jeśli jeszcze komuś przyjdzie do głowy, że rozdział Kościoła od państwa nie jest potrzebny, niech ten list przeczyta. pic.twitter.com/sztUJIYN2q

Komisja Episkopatu Polski rozesłała w piątek, na prośbę Kancelarii Premiera, list do misjonarek i misjonarzy wzywający ich do udziału w wyborach prezydenckich. „Tu i teraz decydujemy o przyszłym kształcie Ojczyzny w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym ale również czy i na ile zachowamy kulturowe i duchowe dziedzictwo minionych pokoleń, również to pozostawione nam przez wielkiego Papieża Polaka, Św. Jana Pawła II” – czytamy w liście od premiera. Pod listem podpisany jest Jan Dziedziczak, poseł PiS i pełnomocnik rządu ds. Polonii. W liście są ewidentne nawiązania do tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy i wybór Andrzeja Dudu na kolejną kadencję, to najlepszy wybór dla Polski.

„Od 1 lipca otwieramy niebo i pełny skład samolotów będzie mógł się poruszać i Polacy będą mogli z niego korzystać” – powiedziała Emilewicz na briefingu nt. turystycznego ruchu lotniczego. Dodała, że to dobra informacja dla pasażerów, a także dla wszystkich przedsiębiorstw, które świadczą usługi turystyki wyjazdowej. „Dla tych przedsiębiorstw czartery, które miały być wypełnione w 50 proc. były wydarzeniami nieopłacalnymi. Gdybyśmy zostawili te ograniczenia, Polacy nie mogliby swobodnie latać do tych krajów, które się dzisiaj już otworzyły” – powiedziała wicepremier.

Dziś prezentuję projekty dwóch ustaw: ustawy o związkach partnerskich i ustawy o równości małżeńskiej autorstwa Miłość Nie Wyklucza. To jest równość. To jest szacunek. To jest miłość. I jako prezydent takie ustawy podpiszę! na żywo pod Pałacem Prezydenckim pic.twitter.com/zhaUB3SJQv

Kandydat lewicy na prezydenta ma plan włączenia do swojego projektu także pozostałych postępowych kandydatów. „Jeżeli jesteśmy za równością, za Konstytucją, to drogi Szymonie, drogi Rafale, poprzyjcie dzisiaj ustawę o równości małżeńskiej, bo każdy demokrata, każda demokratka powinni dzisiaj stanąć po stronie równości”– powiedział, kierując swoje słowa do Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego.

„Domagamy się sprostowania kłamstwa, które kandydat KO Rafał Trzaskowski wypowiedział na jednym z wieców wyborczych” – oświadczył dziś pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Krzysztof Sobolewski, który złożył w tej sprawie do sądu pozew w trybie wyborczym. Zaznaczył, że nie chce wskazywać, o jakie rzekome kłamstwo chodzi, bo „nie chce ułatwiać pracy sztabowi” Trzaskowskiego. PiS domaga się po pierwsze sprostowania tej nieprawdziwej informacji oraz opublikowania sprostowań w tych mediach, w których te słowa wybrzmiały.

Jak okazało się po południu chodzi o sprostowanie wypowiedzi Trzaskowskiego z Wrocławia z niedzieli o tym, że „dzisiaj 1 milion osób straciło pracę” – poinformował pełnomocnik wyborczy komitetu Dudy Krzysztof Sobolewski. Wniosek do sądu w tej sprawie został złożony w piątek.

Sobolewski dodał, że sztab Andrzeja Dudy czeka obecnie na wyznaczenie daty posiedzenia przez sąd. Jednocześnie polityk nie wykluczył kolejnych pozwów w trybie wyborczym.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski stwierdził, że ten pozew to kuriozum: „Rządzący składają pozew i nawet nas nie informują, o czym ma być ten pozew, ja jeszcze o takiej sytuacji nigdy nie słyszałem. To pokazuje, że w szeregach rządzących jest po prostu absolutny, totalny chaos, że oni nawet się nie mogą zdecydować, jaki pozew chcą złożyć”.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Amerykański polityk: Odwołać wizytę Dudy

Szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów USA Eliot L. Engel wzywa Donalda Trumpa do odwołania wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu. „Zaproszenie wystosowane przez prezydenta Trumpa to kolejny dowód jego zachwytu nad przywódcami reprezentującymi tendencje autokratyczne” – czytamy w oświadczeniu na stronie komisji. I dalej: „O ile Polska jest bliskim i cenionym sojusznikiem USA, o tyle prezydent Duda i jego partia – PiS – podważają system niezależności sędziowskiej, wprowadzili do wojska oficerów lojalnych wobec partii i sabotują niezależne media”.

Zdaniem Engela „prezydent Duda i jego partia promują przerażające stereotypy homofobiczne i dotyczące społeczności LGBT, które stoją w sprzeczności z prawami człowieka i wartościami, które powinna chronić i utrzymywać Ameryka”.

MZ: 352 nowe zakażenia koronawirusem, 18 osób zmarło

Badania laboratoryjne potwierdziły w piątek SARS-CoV-2 u kolejnych 352 osób – ogłosiło w swoim codziennym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (91), mazowieckiego (84), łódzkiego (63), lubelskiego (15), podlaskiego (14), dolnośląskiego (13), małopolskiego (13), podkarpackiego (13), wielkopolskiego (11), świętokrzyskiego (11), opolskiego (10), warmińsko-mazurskiego (5), zachodniopomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i pomorskiego (2). Resort przekazał też informację o śmierci 18 osób.

Z powodu COVID-19 w szpitalach zajętych jest 1 886 łóżek, a z respiratorów korzysta 87 pacjentów – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii wyzdrowiało już 15 698 chorych.

Ponadto resort przekazał, że kwarantanną objęte są 97 215 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 18 866.

Jak głosować przez pełnomocnika? Wniosek tylko do piątku

Już tylko do 19 czerwca można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach. To wygodna opcja dla tych wyborców, którzy w dniu wyborów nie mogą samodzielnie udać się do lokalu wyborczego. Mogą z niej skorzystać osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub te, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Pełnomocnictwa nie mogą udzielać ci, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego. Pełnomocnikiem może być każdy, kto jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba udzielająca pełnomocnictwa, kto posiada zaświadczenie o prawie do głosowania. Jednocześnie pełnomocnikiem nie może być kandydat w wyborach, członek komisji wyborczej (w której pełnomocnik będzie głosować), mąż zaufania ani obserwator społeczny.

By zagłosować przez pełnomocnika, w urzędzie gminy należy złożyć:

wniosek

pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem

kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności

ewentualną kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, jeśli na jej podstawie będzie głosować pełnomocnik.

Wniosek za wyborcę może złożyć członek rodziny lub osoba znajoma. W przypadku trudności ze złożeniem podpisu wniosek sygnować może w zastępstwie wyborcy właśnie przyszły pełnomocnik. Akt pełnomocnictwa będzie dotyczył także drugiej tury. Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo (najpóźniej dwa dni przed wyborami). Druki wniosków można znaleźć na stronach PKW.