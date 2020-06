Bajki o odzyskanych miliardach z VAT

Za to PiS miało mafię VAT-owską w swoich szeregach. Chodzi o dwóch wysokich rangą urzędników Ministerstwa Finansów. Są oskarżeni o kierowanie grupą przestępczą, która miała w latach 2015–18 wyłudzić 5 mln zł VAT.

Kolejne wybory, PiS kolejny raz o tym, jak to za czasów PO wyłudzano podatek VAT. „To dzięki temu, że zabrano złodziejom te pieniądze, możliwy jest dzisiaj program 500+” – mówił m.in. w Brzegu Andrzej Duda. Wspomniał o 50 mld zł „kradzionych” rocznie, ale w poprzednich kampaniach z ust polityków PiS padały większe liczby: od 250 mld do nawet 400 mld zł. Skoro tak, to gdzie są ci złodzieje i te skradzione miliardy? Ściganie ich i pozbawianie złodziejskich fortun miało być priorytetem rządu PiS.