Co z raportem Macierewicza?

Grzegorz Rzeczkowski

Socjolog i europeista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były dziennikarz m.in. „Gazety Wyborczej” i „Przekroju”. Był zastępcą szefa działu kraj w „Dzienniku”. Nominowany do nagrody Grand Press 2009 w kategorii dziennikarstwo śledcze za cykl artykułów na temat KRUS. Nominowany do Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2018. Autor książki „Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami”, nominowanej do Nagrody im. Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.