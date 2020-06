Bogaci kandydaci

Najbardziej majętnym kandydatem na prezydenta jest ten, który zarejestrował się jako ostatni. To Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy, były wicewojewoda wielkopolski, który chce skrócić dzień pracy do 7 godzin, ma na koncie 4,5 mln zł i ponad 200-metrowe mieszkanie. Majątek miał zdobyć, jeszcze zanim w latach 90. zaangażował się w politykę (nabył prawa do byłego hotelu robotniczego w centrum Śremu, który po przekształceniu w czteropiętrowy biurowiec przeznaczył na wynajem). Drugi w rankingu majętności jest Stanisław Żółtek.