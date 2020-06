Atak na LGBT: nie wolno nam milczeć!

Nie wolno nam milczeć. Nie wolno nam przyzwalać na dalsze porażanie milczeniem naszych współobywateli. Milczenie jest służką przemocy.

Prof. Halina Taborska w książce „Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu” (Austeria 2019) w rozdziale poświęconym prześladowaniom homoseksualistów przez reżim nazistowski przypomniała, że paragraf 175, obecny w niemieckim kodeksie karnym od maja 1871 r., obowiązywał w Niemieckiej Republice Demokratycznej do 1967 r., a w Niemieckiej Republice Federalnej – do 1969 r. W swym pierwotnym brzmieniu – zwany potocznie prawem sodomii – uznawał homoseksualizm jako „sprzeczny z naturą nierząd, do którego dochodzi pomiędzy osobami płci męskiej lub między człowiekiem a zwierzęciem”.