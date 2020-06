Polityka i obyczaje

W „Tygodniku Powszechnym” przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda ostrzega: „Słowa najpoważniejszych polityków o tym, że Polska jest osamotniona i pozbawiona sojuszników, to nic innego jak zarządzanie strachem. Politycy, którzy ciągle powracają do przeszłości, przywołują nieaktualne już analogie historyczne, czynią szkodę – wszczepianie obywatelom niewiary w unijnych sojuszników i braku zaufania do sąsiadów jest niszczeniem polskiego kapitału zaufania we wspólnocie międzynarodowej.