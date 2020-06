Kampania prezydencka na ostatniej prostej. Trzaskowski prezentuje program

W Polsce ostatnie godziny kampanii wyborczej. Swój program zaprezentował wreszcie Rafał Trzaskowski. Co o szansach kandydatów w wyborach prezydenckich mówią najnowsze sondaże?

Doświadczenie koronakryzysu wydobyło słabości także systemu ochrony zdrowia. W programie Trzaskowskiego czytamy, że „gdyby nie bohaterska postawa lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałego personelu, pandemia COVID-19 mogłaby przynieść w Polsce dużo gorsze skutki”. W ramach „nowej polityki zdrowotnej” kandydat KO postuluje m.in. podwyższenie wydatków na służbę zdrowia (do 6 proc. PKB od 2021 r.), rozwój medycyny i telemedycyny, lepszy standard opieki psychiatrycznej dla dzieci. Trzaskowski chciałby także zadbać o to, by zatrzymać w kraju fachowców, choć przede wszystkim o to – jak wynika z programu – żeby więcej osób studiowało w Polsce na kierunkach medycznych. W pierwszych dniach urzędowania planuje powołać zespół ekspertów do opracowania „Białej księgi walki z epidemią”, przygotowującej na podobne kryzysy w przyszłości.

Trzaskowski obiecuje także wyższe płace i niższe podatki. Z PIT miałyby być zwolnione osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie. Kwota wolna od podatku wzrosłaby do 8 tys. zł dla zarabiających w skali roku 30–65 tys. zł. Rozliczaniem podatków zajmowałaby się administracja podatkowa, a nie pracownik lub pracodawca. Zamiast ogólnie funkcjonujących tarcz antykryzysowych Trzaskowski proponuje zaś „branżowe tarcze”, skierowane do konkretnych segmentów gospodarki.

W swoim projekcie „Polityka” oraz Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) także szacują rezultaty pierwszej i drugiej tury, twarde i miękkie elektoraty, możliwe przepływy przed wielkim finałem 12 lipca. Badanie zrealizowane w apogeum wyborczej gorączki – po szeroko komentowanej debacie prezydenckiej w TVP a przed weekendową rywalizacją kandydatów PiS i KO na spoty – wskazuje, że poparcie dla Rafała Trzaskowskiego przed pierwszą turą hamuje, choć w symulacjach drugiej właśnie odrobił straty do Andrzeja Dudy. Ale to tylko jeden z wielu paradoksów tych najbardziej wyrównanych wyborów w dziejach III RP. Po więcej liczb i ich analizę zapraszamy do najnowszego sondażu „Polityki” i IBRiS .

Trzaskowski zawetuje ponadto każdą ustawę naruszającą program Rodzina 500 plus, zapowiada też wsparcie dla rodziców osób z niepełnosprawnościami. Chce przywrócenia programu in vitro i darmowego dostępu do niego w całym kraju. W programie kandydat sporo miejsca poświęca młodym (dopłaty do mieszkań, wsparcie na rynku pracy) i seniorom (aktywizacja, domy godnej starości, infrastruktura dostosowana do ich potrzeb). Przedstawi ponadto projekt ustawy o związkach partnerskich. Prawo uchwalane przez rząd ma sprzyjać klimatowi, czyli przyszłości Polaków, dlatego Trzaskowski będzie się domagał przyjęcia Zielonego Ładu dla Europy. Prócz tego w ramach strategii klimatycznej chce m.in. kar za wprowadzanie plastiku na rynek i niższych opłat za śmieci, a z Puszczy Białowieskiej uczyni park narodowy. Trzaskowski obiecuje uniezależnić media od władzy (zaproponuje nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji), odbudować system wymiaru sprawiedliwości (KRS byłaby powoływana zgodnie z prawem UE, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostałaby zlikwidowana, Prokuratora Generalnego wskazywałby prezydent), odpolitycznić policję i służby wojskowe. Akapit o Wojskach Obrony Terytorialnej zamyka całość dokumentu – mają podlegać Dowódcy Wojsk Lądowych, a nie ministrowi obrony, a dla najlepszych żołnierzy przewidziano by stypendia.

Robert Biedroń odwiedził Oławę, gdzie na wale rzeki Odry zorganizował briefing poświęcony wodzie, gospodarce wodnej i zmianom klimatycznym. W swoich wypowiedziach odniósł się m.in. do przedstawionej przez Andrzeja Dudę propozycji „oczek wodnych w każdym gospodarstwie”. „To jest niepoważne traktowanie poważnego problemu; plastikowy kubeł na wodę nie wystarczy, tu potrzebne są realne inwestycje, które funkcjonują w innych krajach europejskich” – mówił kandydat Lewicy. Biedroń podkreślił, że Polska staje się „pustynią Europy” i „nie można opowiadać głupot, jak robią to obecnie rządzący, że nie mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. Mądry rząd powinien to zauważać, przewidywać i inwestować we wszystkie zabezpieczenia, które będą temu przeciwdziałać”.

Kandydat PSL na prezydenta gościł dziś także w Katowicach. Pod pomnikiem Powstańców Śląskich krytykował obecną politykę gospodarczą i międzynarodową: „Polska dyplomacja jest robiona dzisiaj na użytek wewnętrzny, na potrzeby jednej partii. Śląsk tego też doświadcza, doświadczają tego kopalnie na Śląsku, doświadcza polska energetyka: 20 mln ton rosyjskiego węgla zostało przywiezionych w ostatnich dwóch latach do Polski”. Lider PSL zasugerował rządzącym, by na tegoroczną Barbórkę pojechali nie do Katowic, a do Moskwy. „Jestem zwolennikiem zniesienia embarga na Polskę i zatrzymania rosyjskiego węgla” – zapewniał mieszkańców Śląska. W tym szczególnie dotkniętym epidemią regionie Polski dziękował także służbie zdrowia za jej ofiarną pracę i nawoływał do rozmów nt. reorganizacji pracy w szpitalach jednoimiennych, tak by rozpocząć działanie mogły również oddziały specjalistyczne.

Tragiczny wypadek autobusu miejskiego wydarzył się w Warszawie – z nieznanych dotąd przyczyn autobus linii 186 spadł na Wisłostradę z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego. Jak informuje rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, w wypadku zostały poszkodowane 22 osoby: jedna nie żyje, 17 trafiło do szpitali Bielańskiego, Praskiego, na Lindleya, na Solcu i w Grodzisku Mazowieckim. Cztery spośród nich są w stanie ciężkim. Na miejscu wypadku pojawili się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który by przybyć na miejsce, przerwał urlop i kampanijny wyjazd do Płocka i Raciąża.

Na miejscu wypadku autobusu i w szpitalach Bielańskim i Praskim - gdzie przewieziono część poszkodowanych - zagwarantowałem rodzinom wsparcie psychologiczne. Niestety, jest ofiara śmiertelna. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Jej także zapewnimy natychmiastowe wsparcie. pic.twitter.com/UQpKLymo1c — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 25, 2020

Trzaskowski koordynuje działania służb miejskich biorących udział w akcji ratunkowej, zlecił uruchomienie infolinii dla rodzin poszkodowanych i zapowiedział powołanie komisji do wyjaśnienia okoliczności wypadku. Prezydent Warszawy udał się także do szpitala Bielańskiego, gdzie trafiło najwięcej rannych.

Wyrazy współczucia, słowa pocieszenia, tweety – płyną także od innych kandydatów. Od Andrzeja Dudy aż trzy w ciągu 20 min, co nie spotkało się z jednoznacznie dobrym przyjęciem:

‼️ Obrzydliwe@AndrzejDuda i @tvp_info wykorzystują tragedię w Warszawie do robienia kampanii wyborczej



Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić wasze postępowanie

pic.twitter.com/RIzqieY7Z6 — Bartosz T. Wieliński (@Bart_Wielinski) June 25, 2020

Nie ma takiej tragedii i takiego dramatu, którego PIS- owskie hieny nie wykorzystałyby do swych obrzydliwych gierek.

Wyrazy współczucia dla wszystkich rannych, ofiar i ich najbliższych. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) June 25, 2020

W Polsce co roku ginie na drogach 3500 osób. Kiedy ostatni raz prezydent Duda poświęcił jakiemuś wypadkowi 3 wpisy na Twitterze w ciągu 20 minut? https://t.co/DO19xqPwrQ — Radio LUXY (@JakubMokotow) June 25, 2020

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ds. Europy Hans Kluge wyraził w trakcie wideokonferencji prasowej w Hadze zaniepokojenie ponownym wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie. Kluge mówił, że w minionym tygodniu na kontynencie odnotowano największy od dłuższego czasu tygodniowy przyrost zakażeń, a w 11 krajach odnotowano znaczący wzrost wskaźnika reprodukcji wirusa. Grozi to ponownym przeciążeniem szpitali i systemów opieki zdrowotnej, które i tak są już w trudnej sytuacji – przestrzegał europejski szef WHO. Organizacja podaje, że dziennie w Europie odnotowuje się blisko 20 tys. zakażeń, a na Covid-19 umiera ponad 700 osób.

Najwięcej w historii, bo aż 387 tys. Polaków zgłosiło chęć udziału w wyborach za granicą. Jak informuje MSZ, w poprzednich wyborach prezydenckich głosować chciało ok. 190 tys. naszych rodaków za granicą. Wysyłka pakietów wyborczych do tych, którzy głosują korespondencyjnie, trwa od 16 czerwca, do 22 czerwca wszystkie przesyłki miały trafić do adresatów. Jednak nie wszystkie ambasady i konsulaty sprawnie radzą sobie z wysyłkami i obsługą tak dużej liczby wyborców. Ci zgłaszają zarówno problemy z elektronicznym systemem rejestrowania się na wybory korespondencyjne (brak lub opóźnienie maila niezbędnego do weryfikacji), jak i słabe zabezpieczenia kart do głosowania, brak pieczęci, przezroczyste koperty... Najczęściej zaś opóźnienia przesyłek z pakietami wyborczymi. „W Wielkiej Brytanii, gdzie jest głosowanie wyłącznie korespondencyjne, chce głosować rekordowa liczba 130 tys. osób. Muszą to obsłużyć cztery polskie konsulaty, które miały czas na wysłanie pakietów do 22 czerwca. Z powodu takiego nawału korespondencji część pakietów została wysłana właśnie tego ostatniego dnia” – opisuje OKO.press. A przecież głosy do placówek dyplomatycznych muszą jeszcze na czas wrócić i w odpowiednim terminie zostać policzone. W wielu przypadkach wydaje się to wręcz niemożliwe – wyborcy zaczynają się już skarżyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, można spodziewać się także protestów wyborczych do PKW.

Póki co – ważne, by pamiętać, że zasady oddawania głosów poza Polską różnią się w poszczególnych krajach. Warto śledzić szczegółowe komunikaty ambasad i konsulatów odpowiedzialnych za wybory w danym regionie, szczególnie te dotyczące terminów dostarczania pakietów wyborczych. Gdy nasze głosy dostarczają operatorzy pocztowi lub kurierzy, mają czas do zakończenia głosowania. Jednak gdy chcemy osobiście oddać kopertę z naszym głosem w placówce dyplomatycznej, należy upewnić się, do kiedy jest to możliwe. Różnice mogą być drastyczne. Ambasada w Londynie na pakiety wyborcze będzie czekać do niedzielnego wieczora, ale inne placówki – np. w Oslo – przyjmą nasze głosy jedynie do piątku. W krajach takich jak Niemcy czy Hiszpania wyborcy w ogóle pozbawieni są możliwości osobistego oddania pakietu.

Głosujesz w Polsce, ale nie w swojej gminie? Pamiętaj, że już tylko do piątku można odbierać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zameldowania.