Jak się nie ma własnej elity, to się zwalcza cudzą.

Nadchodzące wybory to część wielkiego starcia o charakterze cywilizacyjnym – mówi profesor Andrzej Nowak, znany historyk, gorący sympatyk prawicy. Objaśniając „wielkie starcie” wyborcze w Polsce, prof. Nowak mówi: „Po jednej stronie mamy do czynienia z neomarksistowskim walcem wizji »nowego wspaniałego świata«. Przez ostatnie dziesięciolecia nieomal bez przeszkód przetaczał się on przez obszar, dziś coraz bardziej myląco nazywany cywilizacją zachodnią” („Do Rzeczy”).