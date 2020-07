Co tu pisać, skoro już wszystko napisane.

Niedaleko ode mnie nad Hańczą sąsiad mój Brodatkiem zwany gospodarkę ma. Ziemniaki znaczy sadzi. Lubię go, on też zawsze się cieszy, gdy do niego wpadam. Czyli nie pasujemy do bieżącej Polski. Szczególnie że on starowier, a ja ateista, czyli już dawno powinniśmy się pozabijać. Ale my wiemy, że dalej będziemy żyć w przyjaźni. – Jak człowiek z człowiekiem – mówi Brodatek. – Różni, ale tacy sami. Ja to jeszcze pamiętam, że kiedyś przynajmniej tak było.

Siedzimy więc sobie u mojego sąsiada pod lipą i on nagle w te słowa: – Stasiulek, ty wiesz, ja w końcu nie poszedł na to ich głosowanie, kiedy prezydenta wybierali.