Dobowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Wrócą ograniczenia?

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, mamy rekordowo duży przyrost zakażeń koronawirusem – w ciągu ostatniej doby zachorowało aż 615 osób. Liczba infekcji od wybuchu pandemii przekroczyła w Polsce 45 tys. Minister Łukasz Szumowski przerwał urlop.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 45031 (w tym 1709 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 17 mln (ponad 667 tys. zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590



Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Wśród 615 nowych zachorowań najwięcej potwierdzono ich ostatniej doby w województwie śląskim (160), małopolskim (133) i mazowieckim (95). Pozostałe zakażenia są z województw: łódzkiego (67), podkarpackiego (45), wielkopolskiego (27), opolskiego (17), pomorskiego (12), lubelskiego (11), lubuskiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), podlaskiego (7), zachodniopomorskiego (7), dolnośląskiego (5), świętokrzyskiego (5) i warmińsko-mazurskiego (5).

Jak poinformował resort, w ciągu ostatniej doby zmarło na Covid-19 kolejnych 15 osób. Są to: 80-letnia kobieta, 91-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna, 88-letni mężczyzna, 62-letni mężczyzna, 87-letni mężczyzna (przypadki ze szpitala w Krakowie), 59-letnia kobieta (Nowy Sącz), 82-letnia kobieta (Kędzierzyn Koźle), 83-letni mężczyzna (Tychy), 90-letnia kobieta (Racibórz), 64-letni mężczyzna (Gliwice), 81-letnia kobieta (Radom), 79-letni mężczyzna (Grajewo), 81-letnia kobieta (Zielona Góra), 72-letnia kobieta (Poznań). Większość osób miała choroby współistniejące.

Czytaj też: Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. PiS przeprosi?

MZ: Ogniska koronawirusa w dużych zakładach pracy

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany w TVN24 o rekordową liczbę zachorowań i wcześniejsze, uspokajające wypowiedzi, mówił m.in.: „Mamy do czynienia z wirusem, z którym nie mieliśmy nigdy do czynienia, Przekroczyliśmy liczbę 600 zakażeń w ciągu doby, ale należy pamiętać, że to głównie są przypadki z dwóch, trzech województw i jeszcze przez parę dni to może potrwać”.

Dodał, że największe ogniska zakażeń są w dużych zakładach pracy, gdzie ludzie przychodzą zakażeni koronawirusem i infekują innych pracowników. „Apelujemy o odpowiedzialność, aby nosić maseczki, zachowywać dystans, bo nawet najściślejsze procedury prawne nie pomogą, jeśli ludzie nie będą odpowiedzialni” – zastrzegł Andrusiewicz.

Czy resort planuje powrót do niektórych obostrzeń? „Zapewne będzie możliwość cofnięcia się o jakiś krok. Być może zostaną, podobnie jak w innych państwach, podniesione mandaty za brak maseczek. Niczego nie możemy wykluczyć. Ten wynik powinien być sygnałem dla społeczeństwa, choć to nie jest powód, żeby snuć najbardziej pesymistyczne wizje”. I dodał: „Zachowujmy dystans, jeśli nie musimy podróżować samolotem, gdzie siedzi obok nas wiele nieznanych nam osób, jeśli nie musimy jechać autobusem, nie róbmy tego”.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller mówił w Polsat News: „Powrót ograniczeń jest możliwy, ale mamy nadzieję i do tego dążymy, aby to nie był taki lockdown jak wcześniej”. Czy np. powróci obowiązkowa kwarantanna dla powracających z Hiszpanii, gdzie sytuacja jest bardzo poważna? „Myślimy o tym ze względu na to, co się dzieje w Hiszpanii czy Francji. Nie chcę mówić, które to będą kraje, ale uczciwie mówimy, że Polska rozważa wprowadzenie takich ograniczeń” – dodał rzecznik rządu, zaznaczając, że taka decyzja może zapaść w ciągu dwóch–trzech tygodni. „Jeśli epidemia uderzy gwałtownie, rząd może szybciej wprowadzić kwarantannę” – stwierdził Müller.

Czytaj też: Ilu przypadków zakażenia koronawirusem nie udało się wykryć?

Koronawirus nie odpuszcza. Wrócą restrykcje?

Liczba zakażonych w Polsce w przekroczyła dziś 45 tys., a liczba zgonów z powodu Covid-19 wynosi już ponad 1,7 tys. Jak podała Wirtualna Polska minister zdrowia Łukasz Szumowski przerwał dziś urlop w związku z rekordową liczbą zakażeń.

Czy Mateusz Morawiecki podtrzymałby uspokajające słowa z kampanii, gdy mówił np. że wirus jest w odwrocie? Na takie pytanie premier na konferencji prasowej wprost dziś nie odpowiedział. „Na szczęście sytuacja jest inna niż kilka miesięcy temu i po trosze nauczyliśmy się żyć z koronawirusem. Ale ta sytuacja też rodzi nowe ryzyko, Polacy przestali przestrzegać pewnych zapisów, które wciąż obowiązują. Np. odpowiedzieliśmy na apele tysięcy osób dotyczące organizacji wesel, ale okazuje się, że to jest dziś jedno z głównych źródeł rozprzestrzeniania się wirusa. Wyznaczony limit osób musi być przestrzegany” - stwierdził.

„Nie mamy od Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia zestawu nowych obostrzeń, ale nie jest wykluczone, że trzeba będzie niektóre przywrócić” - stwierdził Morawiecki. Tak jak rzecznik rządu przyznał, że możliwe jest wprowadzenie kwarantanny przy powrotach do kraju z niektórych rejonów świata. „Przypatrujemy się krajom południa” - mówił szef rządu. Przyznał, że szykowane są różne scenariusze i w drugiej połowie sierpnia będą ewentualnie podejmowane decyzje.

„Można zamknąć gospodarkę całkowicie, nie organizować wesel, nie chodzić do pracy i wtedy pewnie mielibyśmy minimalną liczbę zakażeń. Ale można podejść do tego z innej strony: liczba miejsc w szpitalach musi być odpowiednia duża i z tego punktu widzenia Polacy są bezpieczni. Liczba łóżek jest zajęta w 25 proc., a respiratorów w jeszcze mniejszym odsetku” - zakończył premier.

Czytaj też: Fałszywe leki na Covid-19 zalewają internet

Zawieszone loty do niektórych państw

W związku z niedawną aktualizacją przez rząd rozporządzenia zawierającego listę krajów, do których można z Polski latać w czasach pandemii, Wizz Air odwołał właśnie połączenia z Czarnogórą, Szwecją i Portugalią. Rejsy do Czarnogóry zawiesił także LOT.

Rozporządzenie zezwala na połączenia m.in. z państwami UE (poza Szwecją Portugalią i Luksemburgiem), ze Szwajcarią, z członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza UE można latać m.in. do Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Płd i Ukrainy.

Według Johns Hopkins University, który zbiera globalne dane o koronawirusie, liczba chorych na całym świecie właśnie przekroczyła 17 mln. Najwięcej zakażeń od początku pandemii odnotowano w Stanach Zjednoczonych (ponad 4,4 mln), Brazylii (ponad 2,5 mln), Indiach (ponad 1,5 mln) i w Rosji (ponad 880 tys.). Globalnie najwięcej ofiar śmiertelnych spowodowanych koronawirusem odnotowano w USA (ponad 150 tys.), Brazylii (ponad 90 tys.), Wielkiej Brytanii (ponad 46 tys.) i w Meksyku (ponad 45 tys.).