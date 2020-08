Opozycja nie ma wyboru: mimo urazów i uprzedzeń musi rozmawiać, budować jakieś minimalne zaufanie – i między sobą, i z wyborcami „tamtych”.

Wielu wyborców Rafała Trzaskowskiego ma i będzie miało problem z uznaniem prezydentury Andrzeja Dudy. Widać to po komentarzach, jakie wywołało spotkanie Rafała Trzaskowskiego z prezydentem elektem. Przecież dopiero co sztab Trzaskowskiego złożył do Sądu Najwyższego, wraz z protestami wyborczymi, wniosek o unieważnienie wyników głosowania. Nawet jeśli sam kandydat osobiście ani razu nie kwestionował zwycięstwa Dudy, to opinię Borysa Budki, że „Andrzej Duda wygrał po niesportowej walce, w warunkach urągających zasadom demokracji”, podziela pewnie ogromna większość wyborców opozycji.