6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie jak ta lala.

Mamy prezydenta. W dodatku tego samego co 12 lipca. Komitet wyborczy jego przeciwnika Rafała Trzaskowskiego złożył wprawdzie protest do Sądu Najwyższego, na jaki PiS stać, ale sędzia Manowska nawet nie wiedziała, co z nim zrobić, więc nie nadała biegu sprawie. Poza tym SN bardzo rzetelnie rozpatrzył prawie 6 tys. innych skarg na nieprawidłowy wybór głowy państwa, zwłaszcza za granicą, ale żadna nie zyskała uznania. Zagranica, zwłaszcza ta w Europie, zawsze coś kręci na złość Polsce.

