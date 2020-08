Fusy plusy i minusy

Jacek Kurski jest Polakiem i obowiązki ma polskie, więc Jackowi Kurskiemu podoba się też w Jacku Kurskim jego polityczny instynkt, umiejętność sięgnięcia po właściwe słowa i zagrania melodii, która spodoba się władzy.

Jacek Kurski się zakochał. Bezgranicznie i bez opamiętania. Niestety, w samym sobie. Dowodzi tego wywiad, jakiego udzielił szefowi „Sieci”. Jacek Kurski z nieukrywanym zachwytem i otwartością mówi o Jacku Kurskim, który odkrył „fenomen Koronki do miłosierdzia Bożego”, bo ta „przynosi dobro w środku dnia, często rozpędzonego, rozhukanego, pełnego nerwów i walki”. Mówi o miłości do nowej żony i o ślubie: „To było skromne wydarzenie. Sam zawiozłem Joannę do kościoła swoim 14-letnim samochodem”.