Polityka i obyczaje

W „Newsweeku” Sławomir Nitras (poseł PO), chwaląc teraźniejszość, gani przeszłość: „Borys [Budka], wygrywając wybory, powiedział, że chciałby, żeby to przywództwo [w PO] było bardziej kolegialne. Pierwszy raz od wielu lat jest szczera, uczciwa dyskusja. Do tej pory zawsze byliśmy zakładnikami konwenansów: co można, czego nie wolno, polityki, taktyki. A teraz wszyscy wszystko mówią, co im się podoba, co nie. To zasługa Borysa, bo to on na to pozwolił”. Świetnie, że wszyscy mówią, co myślą, ale czy ktoś kogoś słucha?