Wielka inwigilacja

Platforma alarmowała, że inwigilując Sławomira Nowaka, PiS mogło mieć dostęp do informacji ze sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Brzmi elektryzująco, ale może być gorzej.

Jeżeli [sprawa Nowaka] będzie prowadzona właściwie, to nie widzę innej opcji, by na końcu tej nitki nie dotrzeć do postaci Donalda Tuska. Wydaje mi się, że to nie jest koniec, to nawet nie jest koniec początku. Śledczy naprawdę mają nad czym myśleć” – mówił w Polskim Radiu 24 Marcin Wikło, dziennikarz „wPolityce”, „Sieci” i TVP. I dodał, że w sprawie Sławomira Nowaka pojawiają się inne znane nazwiska.

Ciekawe jest to, że za przestępstwa popełniane na szkodę Ukrainy i na jej terenie Nowak odpowiada w Polsce.