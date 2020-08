Kolejny pozew przeciwko Macierewiczowi

Za nazwanie Macieja Laska kłamcą i oszustem oraz oskarżenie go o sfałszowanie raportu dotyczącego przyczyn katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem. Były członek komisji Millera, dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, właśnie złożył pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych. To będzie kolejny proces, na którym Macierewicz będzie musiał wytłumaczyć się ze swoich spiskowych teorii smoleńskich. Trzy miesiące temu – za oskarżenia o ukrywaniu „sprawców tragedii smoleńskiej” – pozwali go Donald Tusk, Radosław Sikorski i Tomasz Siemoniak.