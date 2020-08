Donald Tusk: Trzeba wytrwać w oporze. Aż do wyborów

Były premier i przewodniczący Rady Europejskiej, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej, w rozmowie z Jerzym Baczyńskim, redaktorem naczelnym POLITYKI.

JERZY BACZYŃSKI: – Panie przewodniczący, co się zdarzyło w Polsce 12 lipca? Dlaczego opozycja przegrała?

DONALD TUSK: – Zanim przejdziemy do tu i teraz, spójrzmy na szerszy kontekst, europejski czy nawet globalny. Wszędzie obserwujemy awans ruchów politycznych wyrastających z narodowo-populistycznych sentymentów i resentymentów, radykalnie prawicowych, alternatywnych wobec tradycji oświeceniowo-liberalnej. To nie jest specyficznie polski problem, Trump, brexit to przykłady bardziej spektakularne, a podobnych przypadków jest przecież więcej.