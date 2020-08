Minister Szumowski udzielił „Gazecie Polskiej” szczerego wywiadu o swoich sukcesach. Zapytany o przyszłość w rządzie zapewniał: „To decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także koalicjantów. To gdybanie. (…) każdy minister musi być w każdej chwili gotowy zarówno na odejście, jak i na kontynuowanie pracy”. Zanim tygodnik trafił do kiosków, minister zdążył się podać do dymisji, twierdząc, że to jego decyzja i wstydzi się wypowiedzi, w których mówił co innego.