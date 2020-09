Norki polityczne

Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, koniec z trzymaniem psów na krótkich łańcuchach. A do tego wzmocnienie kontroli społecznej nad ochroną zwierząt poprzez zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych – to założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zainicjowanego przez Forum Młodych PiS. Tym razem to byłaby naprawdę dobra zmiana. Przede wszystkim eliminująca najbardziej okrutne praktyki stosowane wobec zwierząt.