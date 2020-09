Zwarcie młodzieżówek

Młodym do PiS daleko i prezes Kaczyński to wie. W ostatnich wyborach parlamentarnych na obóz władzy zagłosowało niecałe 30 proc. wyborców do 26. roku życia. Platformą gromadzenia młodych działaczy i wyborców ma być Forum Młodych PiS. Na czele młodzieżówki stoi 26-letni Michał Moskal, prawnik, mieszkaniec i radny warszawskiego Żoliborza, dyrektor biura poselskiego Kaczyńskiego. – Michał jest ambitny, otwarty, bardzo pracowity, sprawdził się w sztabie wyborczym. Wyrasta na ważną postać i z pewnością niektórzy starzy wyjadacze muszą mieć się na baczności, bo ewidentnie staje się pupilem prezesa.