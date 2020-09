Specjalny dodatek w „Do Rzeczy”, 14 stron o „ideologii LGBT”, a w nim przypomnienie, co oznaczają kolory flagi LGBT: „Oczywiście flaga – niczym konstytucja Związku Sowieckiego – wyraża »samo dobro«: różowy to seksualność, czerwony to światło, pomarańczowy to ukojenie bólu i cierpień, żółty to słońce, zielony to więź z naturą, niebieski turkusowy oznacza sztukę, niebieski indygo – spokój i harmonię, a fioletowy – duchowość.