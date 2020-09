Polityka i obyczaje

Blogerka Kataryna odnosi się w „Rzeczpospolitej” do krytycznej oceny wyroku sądu, jaką prezes PiS wygłosił, nie znając nawet treści uzasadnienia tego wyroku: „Jarosław Kaczyński całkiem wprost zapowiada personalne czystki wśród sędziów wydających wyroki, co prawda zgodne z prawem i dotychczasowym orzecznictwem, ale niezgodne z bieżącym interesem władzy. I jest to niestety charakterystyczne dla »reformy« sądownictwa w wykonaniu obecnego rządu – zamiast systemowej zmiany prawa doraźna wymiana jego egzekutorów”.