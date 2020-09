Zdekoncentrowana opozycja

Trzeba było czekać na to kilkanaście tygodni, ale wreszcie największa formacja opozycyjna ma ruszyć z kopyta i zająć się tym, co jest jej zasadniczym zadaniem, czyli pilnowaniem i punktowaniem władzy, a także przygotowaniem kontroferty programowej. Tak przynajmniej zapowiedziano podczas sobotniej rady krajowej. Wcześniej był z tym problem, ponieważ Platforma była skupiona przede wszystkim na wewnętrznej walce o szefostwo klubu parlamentarnego. Nie wykorzystała przez to co najmniej kilku szans – w tym ostatniego, najpoważniejszego kryzysu – na rozegranie obozu rządzącego i zaprezentowanie się jako poważna polityczna alternatywa.