Znów rekord zakażeń w Polsce: 2292 nowe przypadki

W piątek odnotowano w Polsce nowy rekord zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia poinformował też o śmierci 27 osób. Od jutra na liście obostrzeń znajdą się kolejne powiaty.

W piątek 2 października potwierdzono w Polsce 2292 nowe przypadki zakażeń. To rekord dobowego przyrostu zachorowań na covid-19 w naszym kraju. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby zmarło 27 osób, 26 miało choroby współistniejące.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają aktualnie 2702 osoby, u których potwierdzono zakażenie, a 166 jest pod respiratorem. Resort przekazał też, że od początku epidemii wyzdrowiały 71 353 zainfekowane osoby. Kwarantanną objęto 139 tys. osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 20 876.

Oficjalnie potwierdzonych zakażeń jest 95 773, od początku pandemii zmarło 2570 chorych.

Resort zdrowia uspokaja

„Nie ma obecnie dużych ognisk: typu zakłady pracy. Mówimy o zakażaniu rozproszonym, po kilka–kilkanaście osób” – powiedział w piątek PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że na tym etapie epidemii do zakażeń może dochodzić szczególnie w aglomeracjach miejskich, w przestrzeni publicznej, na ulicach czy w komunikacji. Dlatego – zaznaczył – ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad tzw. DDM: dystans, dezynfekcja, maseczka.

Jego zdaniem powinniśmy przygotować się na to, że liczba nowych przypadków w najbliższym czasie będzie utrzymywała się w przedziale 1,5–2 czy nawet 2,5 tys. i więcej przypadków. „Zapowiedzieliśmy dodatkowe obostrzenia od 15 października, ale jeśli w najbliższych dniach utrzymają się duże wzrosty, nie wykluczamy, że ograniczenia zostaną wprowadzone wcześniej” – zapowiedział rzecznik MZ.

Systematyczny wzrost zakażeń i hospitalizacji

Ostatni rekord w statystykach dotyczących nowych zachorowań na SARS-CoV-2 miał miejsce wczoraj. W czwartek liczba nowych zakażonych wyniosła 1967 przypadków, a tydzień temu w piątek, 25 września, było to 1587 zachorowań. Liczba zakażeń w drugiej połowie miesiąca systematycznie wzrastała. Jak tłumaczył we wtorek minister zdrowia, jest „to konsekwencja przywracania normalności, powrotu do pracy i szkół. Rośnie liczba interakcji społecznych, więc koronawirus się rozprzestrzenia”.

Baza miejsc w szpitalach zwiększyła się w minionym tygodniu o 1,2 tys. w woj. małopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił we wtorek, że dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowane jest ponad 8 tys. łóżek. Ponad 800 zapewnia wsparcie respiratorowe.

Do Grecji tylko z negatywnym testem

Grecki Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował w czwartek, że od 3 do 12 października pasażerowie przylatujący z Polski będą mogli przekroczyć granicę tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Badanie można wykonać nie później niż 72 godziny przed przylotem.

Obowiązek wykonania testu dotyczy także obywateli greckich, stałych mieszkańców kraju i osób podróżujących z istotnych powodów zawodowych. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości.

Wielka Brytania przywraca kwarantannę dla przyjeżdżających z Polski

Jak podaje BBC, od soboty wszystkie osoby przyjeżdżające i przylatujące do Wielkiej Brytanii z Polski będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Nowe przepisy obejmują także m.in. Turcję i Holandię Karaibską. Informację potwierdził brytyjski minister transportu Grant Shapps.

Przyczyną przywrócenia kwarantanny jest wzrost liczby nowych zakażeń, który według BBC wynosi w naszym kraju już 25,9 na 100 tys. mieszkańców. BBC przypomina, że osoby, które zlekceważą obowiązek samoizolacji, mogą zapłacić karę wynoszącą nawet 10 tys. funtów (niemal 50 tys. zł).

Koronawirus w szpitalu w Grudziądzu

20 pracowników i czterech pacjentów szpitala wielospecjalistycznego w Grudziądzu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. „Wstrzymano przyjęcia do oddziałów szpitalnych – w tym do szpitalnego oddziału ratunkowego” – poinformowała placówka. Trwają badania, które pozwolą oszacować, jak duża jest skala zakażeń wśród personelu.

Szpital w Grudziądzu przez wiele miesięcy epidemii funkcjonował jako jednoimienny szpital zakaźny. Obecnie odgrywa ważną rolę w systemie ochrony zdrowia w woj. kujawsko-pomorskim.

Szpital w Krakowie nie ma wolnych łóżek

Szpital Uniwersytecki w Krakowie nie dysponuje już wolnymi łóżkami dla chorych na covid-19. Małopolska kolejny dzień jest liderem w liczbie potwierdzonych zakażeń, w piątek zanotowano tu 282 nowe przypadki. Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie SARS-CoV-2 u 171 kobiet i 111 mężczyzn. Najmłodszy zakażony ma rok, najstarszy 96 lat. 23 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.

W Szpitalu Uniwersyteckim, który nie jest już tzw. szpitalem jednoimiennym, przebywa ponad 260 zakażonych. Dyrektor placówki poinformował wojewodę, że nie dysponuje wolnymi łóżkami dla pacjentów z covid-19. Wojewoda zdecydował o poszerzeniu bazy łóżkowej do blisko 800 miejsc, które będą dostępne w 36 szpitalach regionu.

Od soboty w czerwonej strefie m.in. Sopot

W ramach modyfikacji strategii zaostrzone zostały kryteria klasyfikacji do strefy czerwonej i żółtej. Opierają się one na analizie dynamiki wzrostu zakażeń. – Modyfikacja będzie dotyczyć głównie wartości referencyjnej trzydniowego wskaźnika korygującego, dla którego obecnie wartość referencyjna wynosi 1,5 – tłumaczył wiceminister Waldemar Kraska. – Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1,5 tys. osób na km kw. korekta kategorii z czerwonej na żółtą lub żółtej na zieloną nastąpi, jeśli liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech dni będzie niższa niż 1, a dla powiatów o gęstości zaludnienia poniżej 1,5 tys. osób na km kw. będzie to 1,2. Wiceminister wskazał, że modyfikacja nie jest korzystna dla dużych miast, którym teraz łatwiej będzie wejść do stref czerwonej lub żółtej.

Kraska poinformował także, które powiaty i miasta na prawach powiatu wejdą od soboty do nowych stref. – Niestety, nie mam dobrych wiadomości. Sytuacja staje się poważna. Na liście powiatów z obostrzeniami mamy ich w tej chwili 51 – mówił wiceminister. I tak:

w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów (aleksandrowski, żniński; białostocki; działdowski; gostyński, krotoszyński i międzychodzki; głubczycki; kartuski; kłobucki; limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański; łęczyński i otwocki) oraz miasto na prawach powiatu Sopot.

w żółtej strefie: 28 powiatów (bartoszycki, iławski i nidzicki; bełchatowski, piotrkowski i wieluński; brzeski i oleski; bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, pucki, słupski i wejherowski; dębicki i mielecki; janowski; kielecki; nowosądecki, suski i wadowicki; ostrowski i wolsztyński; przasnyski i żyrardowski; trzebnicki i wysokomazowiecki) oraz miasta: Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.

Na liście powiatów i miast z alertem, czyli tych, które mogą trafić do stref z obostrzeniami, znalazła się m.in. Warszawa.

Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Ostrzej w strefach

Ministerstwo Zdrowia zaostrza także zasady funkcjonowania w strefach, wprowadza m.in. nowe limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym uroczystościach rodzinnych. W strefie zielonej ma to być do 100 osób, w strefie żółtej do 75. Limit obowiązujący w strefie czerwonej – ograniczenie do 50 osób – pozostanie bez zmian.

W zapowiadanych obostrzeniach są także nowości: w strefie czerwonej wprowadzone zostanie ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu został z kolei rozszerzony ze strefy czerwonej także na strefę żółtą.

Zapowiadane obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych mają obowiązywać najprawdopodobniej od 15 października 2020 r. – W tej chwili rozporządzenie będzie w konsultacjach społecznych, to będzie ok. tygodnia, później będzie tydzień vacatio legis – tłumaczył wiceminister Kraska. – Chcemy dać ten czas na przygotowanie ewentualnych imprez rodzinnych – dodał.

Obostrzenia w strefie czerwonej

Dla strefy czerwonej resort zdrowia przewidział m.in. następujące zasady:

zakaz działania sanatoriów, parków rozrywki i wesołych miasteczek

zakaz organizowania kongresów i targów

limit osób na siłowniach – jedna na 10 m kw.

w kinach – 25 proc. zajętych miejsc

w kościołach i in. obiektach kultu – 50 proc. obłożenia budynku, limit na zewnątrz to 150 osób

liczba uczestników uroczystości rodzinnych – do 50, bez obsługi

nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, w tym na otwartym powietrzu.

Obostrzenia w strefie żółtej

W strefie żółtej obowiązują m.in.: