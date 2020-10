Rewolucja snobów

Nie trzeba znać się na sztuce, aby z podniesionym czołem brać w niej udział.

Któż nie jest choć trochę próżny? Przecież bez afirmacji nie dałoby się żyć. Lecz gdy nasza próżność wyżywa się w ambicjach kulturalnych, to chyba dobrze. Podciągnąć się na wyższy poziom, poudawać przed sobą i przed innymi, że już tam się jest – to zdrowe i budujące. Jednakże sprawa jest wstydliwa. Do snobizmu, nawet „zdrowego”, głupio się przyznać, bo przecież nie na snoba się snobujemy, lecz na nie-snoba zgoła. Dlatego powszechny nasz snobizm trzeba otulić kołderką przyjaznego, demokratycznego dyskursu, który połechce filistra, a „elitaryście” pogrozi palcem.